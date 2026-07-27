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李退之遭爆以梁文傑大學同學身分赴陸洽商 梁：從沒提過對岸或台商

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
農委會前副主委李退之。聯合報系資料照
農委會前副主委李退之。聯合報系資料照

有週刊報導，民進黨前農委會副主委李退之近年投身商界，對外打著「賴清德舊屬」、「梁文傑大學同學」名號，多次前往大陸洽商，吸引國台辦注意。對此，陸委會副主委梁文傑27日回應，不知道李退之目前從事什麼業務，他也沒有提過關於對岸或台商的事。

據報導，李退之近年投入商界，曾對外自稱與賴清德總統關係密切，並表示自己與梁文傑自大學時期就是好友，可以透過政府及陸委會管道協助台商處理各種疑難雜症。

報導引述知情人士指，李退之今年曾數度赴陸洽商，並與國台辦人員同場，引發部分綠營人士擔心，他可能成為中共接觸、拉攏的對象。

對此，梁文傑回應，李退之是他的大學同班同學，最近幾年偶爾會遇到。他不知道李退之現在從事什麼業務，李也從來沒跟他提過關於對岸或台商的事。

李退之昨（26）日則表示，今年數次赴陸是為了洽談咖啡參展，但否認部分爆料內容。他稱，他與梁文傑確實是同班同學，但自己這幾年已淡出政壇，根本沒能力做什麼兩岸中介者，更不可能說要幫台商解決什麼疑難雜症。

李退之曾於2017年至2019年間擔任農委會副主委，並在2019年民進黨總統初選期間擔任賴清德陣營競選發言人，之後逐漸淡出政壇並投入商界。

陸委會副主委梁文傑。聯合報系資料照
陸委會副主委梁文傑。聯合報系資料照

李退之 梁文傑 台商

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