快訊

軟銀400億美元OpenAI聯貸融資再添21家金融機構 台灣也有銀行參與

獨家／公股金融異動一波波 這家券商總座人事拍板

東野圭吾大腸癌病逝...國人每年逾萬人罹癌 「3方法」可早期預防

聽新聞
0:00 / 0:00

斯洛伐克總統佩列格里尼抵北京 展開3天訪問

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
斯洛伐克總統佩列格里尼27日下午抵達北京，展開為期3天的國是訪問。央視新聞
斯洛伐克總統佩列格里尼27日下午抵達北京，展開為期3天的國是訪問。央視新聞

斯洛伐克總統佩列格里尼27日下午抵達北京，展開為期3天的國是訪問。這是佩列格里尼就任總統以來首次訪問中國大陸。

綜合新華社與央視新聞報導，佩列格里尼此行是應大陸國家主席習近平邀請訪陸。訪問期間，習近平將與佩列格里尼舉行會談，雙方將就中斯關係未來發展、雙邊關係，以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

佩列格里尼1975年出生，擁有經濟學碩士學位，2024年4月當選斯洛伐克總統。斯洛伐克是最早承認並與中共政權建交的國家之一，也是大陸在歐洲的重要合作夥伴。

大陸外交部發言人日前表示，中方願與斯方一道，以此訪為契機，不斷深化傳統友誼與政治互信，加強發展戰略對接，拓展各領域交流合作，推進高質量共建「一帶一路」和中國—中東歐國家合作，持續豐富中斯戰略夥伴關係內涵。

斯洛伐克總統佩列格里尼。人民日報
斯洛伐克總統佩列格里尼。人民日報

斯洛伐克 北京 習近平

延伸閱讀

習近平與魯拉通話：推動「大金磚合作」 支持巴西維護主權

FBI局長訪問北京 會見中國公安部長

頒授古屋圭司大綬景星勳章 賴總統：台日友好重要推手

陸外交部重申：中日外長在馬尼拉沒會見、沒交流

相關新聞

李退之遭爆以梁文傑大學同學身分赴陸洽商 梁：從沒提過對岸或台商

有週刊報導，民進黨前農委會副主委李退之近年投身商界，對外打著「賴清德舊屬」、「梁文傑大學同學」名號，多次前往大陸洽商，吸引國台辦注意。對此，陸委會副主委梁文傑27日回應，不知道李退之目前從事什麼業務，他也沒有提過關於對岸或台商的事。

沈有忠：中共將以更多元手段 介入台灣「九合一」選舉

陸委會副主委沈有忠指出，中共近來頻繁派遣海警、公務及科研船隻侵擾我周邊。甚至首次出現到我東部經濟海域片面宣稱執法、實際上擴權的騷擾作為。中共的作為一方面擴大灰帶侵擾，二方面推銷宣傳「一中原則」。這個部分已經形成對第一島鏈以及公共海域往來國際船隻的威脅。

陸推「台青e家」平台 沈有忠：恐蒐集民眾完整個資

大陸日前推出「台青e家」服務平台，設置「來實習、找工作、去交流、選學校」4大區塊，並稱要為台灣年輕人提供服務。陸委會副主委沈有忠27日表示，該平台以就業、實習等服務為名，要求民眾提供完整個人資料，但這些資料未來會被如何使用，「我們不知道」，提醒民眾應審慎評估相關風險。同時，他提醒，隨年底地方選舉接近，中國大陸對台相關作為可能增加，政府將密切掌握。

陸官媒釣魚島紀錄片完整版上線 直指日本「竊島」

大陸官媒、中央廣播電視總台旗下環球電視網（CGTN）27日推出75分鐘紀錄片《釣魚島：波濤下的真相》，影片分為「順風相送」、「竊島真相」、「私相授受」、「擱置爭議」及「無懼風浪」五個部分，透過歷史文獻、古地圖及中外學者訪談，主張釣魚台自古屬於中國，並指日本在甲午戰爭期間將其「秘密竊占」、美日戰後相關安排則是「私相授受」。

斯洛伐克總統佩列格里尼抵北京 展開3天訪問

斯洛伐克總統佩列格里尼27日下午抵達北京，展開為期3天的國是訪問。這是佩列格里尼就任總統以來首次訪問中國大陸。

陸海警部署台東部水域…沈有忠：不合法也不正當 籲國際正視

大陸6月宣布海警船在台灣東部水域展開「例行性執法巡邏」，紐約時報25日報導，北京加強對台灣東部海域相關行動之際，台灣研擬能源供應應變措施。對此，陸委會副主任委員沈有忠27日表示，中國大陸海警船、科研船及海事船隻在台灣東部海域執法巡查「不合法也不正當」，政府已提出嚴正抗議。他強調，若形成常態性執法，不僅影響台灣，也可能影響區域航運安全，呼籲國際社會正視此現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。