斯洛伐克總統佩列格里尼抵北京 展開3天訪問

斯洛伐克總統佩列格里尼27日下午抵達北京，展開為期3天的國是訪問。這是佩列格里尼就任總統以來首次訪問中國大陸。

綜合新華社與央視新聞報導，佩列格里尼此行是應大陸國家主席習近平邀請訪陸。訪問期間，習近平將與佩列格里尼舉行會談，雙方將就中斯關係未來發展、雙邊關係，以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

佩列格里尼1975年出生，擁有經濟學碩士學位，2024年4月當選斯洛伐克總統。斯洛伐克是最早承認並與中共政權建交的國家之一，也是大陸在歐洲的重要合作夥伴。

大陸外交部發言人日前表示，中方願與斯方一道，以此訪為契機，不斷深化傳統友誼與政治互信，加強發展戰略對接，拓展各領域交流合作，推進高質量共建「一帶一路」和中國—中東歐國家合作，持續豐富中斯戰略夥伴關係內涵。