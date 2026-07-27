陸海警部署台東部水域…沈有忠：不合法也不正當 籲國際正視

大陸6月宣布海警船在台灣東部水域展開「例行性執法巡邏」，紐約時報25日報導，北京加強對台灣東部海域相關行動之際，台灣研擬能源供應應變措施。對此，陸委會副主任委員沈有忠27日表示，中國大陸海警船、科研船及海事船隻在台灣東部海域執法巡查「不合法也不正當」，政府已提出嚴正抗議。他強調，若形成常態性執法，不僅影響台灣，也可能影響區域航運安全，呼籲國際社會正視此現象。

亞洲政經與和平交流協會27日舉辦「中國對台複合式施壓的新趨勢——法律、外交、軍事與社會面的全面觀察」座談會，由協會理事長、東海大學政治系教授張峻豪主持，並邀請沈有忠擔任貴賓致詞。

沈有忠在會前接受媒體聯訪時表示，先不說開戰不開戰的問題，但中共海警船、科研船及海事船隻在台灣東部海域的「執法」事件本身來說，這一行為是不合法、也不正當的。政府當然第一時間已提出嚴正抗議。

同時，沈有忠提到，目前可見到包含日本、菲律賓，以及美國在台協會（AIT）、英國、德國、法國等，都已公開嚴正駁斥中共宣稱在台灣東部海域的執法正當性。他強調，政府一方面會持續與中國大陸交涉，另方面我方也呼籲國際社會須正視這樣的現象。若國際社會默許相關行為持續，形成所謂「常態性執法」，未來不僅台灣，日本、菲律賓及其他經過相關海域的商用船隻也可能受到騷擾。

沈有忠重申，這個議題我方要再試強調，這不是只有台灣的問題，應該是要全世界一起來正視相關題。

另外，針對中國大陸官媒CGTN今（27）日發布的釣魚台列嶼紀錄片，其中有兩名台灣漁民接受訪問，是否涉及配合中國大陸對外宣傳，沈有忠對此表示，政府目前仍需進一步了解事件相關細節，尚不能判斷是否涉及相關行為。他解釋，中共的操作手法很多，政府要了解受訪是在什麼時間、說了哪些內容、以什麼方式接受訪問，以及實際完整內容為何。

沈有忠指出，受訪內容涉及時間、說法、呈現方式、具體內容等多項因素，過去也曾出現在受訪過程中講了很多，但中共可能僅剪輯了一、兩句，若「就說他（受訪者們）配合中共的外宣，那這個可能也會有些落差」，因此需待事件原貌更完整後，再做進一步回應。政府會再觀察事情發展情況。