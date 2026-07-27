快訊

電煙少女的獨白（中）／校內地下販煙鏈拿貨方便 藏衛生棉老師抓不到

電煙少女的獨白（上）／同學邀試試看說不會上癮 我就這樣「入坑」了

影／陳佩琪赴北京旅遊 柯文哲加碼自爆「沒空管她」：兒子帶她去的

聽新聞
0:00 / 0:00

陸海警部署台東部水域…沈有忠：不合法也不正當 籲國際正視

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
陸委會副主任委員沈有忠27日表示，大陸海警船、科研船及海事船隻在台灣東部海域執法巡查「不合法也不正當」，政府已提出嚴正抗議。若形成常態性執法，不僅影響台灣也或影響區域航運安全，籲國際社會正視。記者謝守真／攝影
陸委會副主任委員沈有忠27日表示，大陸海警船、科研船及海事船隻在台灣東部海域執法巡查「不合法也不正當」，政府已提出嚴正抗議。若形成常態性執法，不僅影響台灣也或影響區域航運安全，籲國際社會正視。記者謝守真／攝影

大陸6月宣布海警船在台灣東部水域展開「例行性執法巡邏」，紐約時報25日報導，北京加強對台灣東部海域相關行動之際，台灣研擬能源供應應變措施。對此，陸委會副主任委員沈有忠27日表示，中國大陸海警船、科研船及海事船隻在台灣東部海域執法巡查「不合法也不正當」，政府已提出嚴正抗議。他強調，若形成常態性執法，不僅影響台灣，也可能影響區域航運安全，呼籲國際社會正視此現象。

亞洲政經與和平交流協會27日舉辦「中國對台複合式施壓的新趨勢——法律、外交、軍事與社會面的全面觀察」座談會，由協會理事長、東海大學政治系教授張峻豪主持，並邀請沈有忠擔任貴賓致詞。

沈有忠在會前接受媒體聯訪時表示，先不說開戰不開戰的問題，但中共海警船、科研船及海事船隻在台灣東部海域的「執法」事件本身來說，這一行為是不合法、也不正當的。政府當然第一時間已提出嚴正抗議。

同時，沈有忠提到，目前可見到包含日本、菲律賓，以及美國在台協會（AIT）、英國、德國、法國等，都已公開嚴正駁斥中共宣稱在台灣東部海域的執法正當性。他強調，政府一方面會持續與中國大陸交涉，另方面我方也呼籲國際社會須正視這樣的現象。若國際社會默許相關行為持續，形成所謂「常態性執法」，未來不僅台灣，日本、菲律賓及其他經過相關海域的商用船隻也可能受到騷擾。

沈有忠重申，這個議題我方要再試強調，這不是只有台灣的問題，應該是要全世界一起來正視相關題。

另外，針對中國大陸官媒CGTN今（27）日發布的釣魚台列嶼紀錄片，其中有兩名台灣漁民接受訪問，是否涉及配合中國大陸對外宣傳，沈有忠對此表示，政府目前仍需進一步了解事件相關細節，尚不能判斷是否涉及相關行為。他解釋，中共的操作手法很多，政府要了解受訪是在什麼時間、說了哪些內容、以什麼方式接受訪問，以及實際完整內容為何。

沈有忠指出，受訪內容涉及時間、說法、呈現方式、具體內容等多項因素，過去也曾出現在受訪過程中講了很多，但中共可能僅剪輯了一、兩句，若「就說他（受訪者們）配合中共的外宣，那這個可能也會有些落差」，因此需待事件原貌更完整後，再做進一步回應。政府會再觀察事情發展情況。

陸委會 中國大陸 和平

延伸閱讀

沈有忠：中共將以更多元手段介入台灣「九合一」選舉

陸推「台青e家」平台 沈有忠：恐蒐集民眾完整個資

中共推「台青e家」 陸委會副主委沈有忠：應審慎評估個資外洩風險

宣示主權 大陸製作5集釣魚島紀錄片明起全球播出

相關新聞

沈有忠：中共將以更多元手段 介入台灣「九合一」選舉

陸委會副主委沈有忠指出，中共近來頻繁派遣海警、公務及科研船隻侵擾我周邊。甚至首次出現到我東部經濟海域片面宣稱執法、實際上擴權的騷擾作為。中共的作為一方面擴大灰帶侵擾，二方面推銷宣傳「一中原則」。這個部分已經形成對第一島鏈以及公共海域往來國際船隻的威脅。

陸推「台青e家」平台 沈有忠：恐蒐集民眾完整個資

大陸日前推出「台青e家」服務平台，設置「來實習、找工作、去交流、選學校」4大區塊，並稱要為台灣年輕人提供服務。陸委會副主委沈有忠27日表示，該平台以就業、實習等服務為名，要求民眾提供完整個人資料，但這些資料未來會被如何使用，「我們不知道」，提醒民眾應審慎評估相關風險。同時，他提醒，隨年底地方選舉接近，中國大陸對台相關作為可能增加，政府將密切掌握。

陸官媒釣魚島紀錄片完整版上線 直指日本「竊島」

大陸官媒、中央廣播電視總台旗下環球電視網（CGTN）27日推出75分鐘紀錄片《釣魚島：波濤下的真相》，影片分為「順風相送」、「竊島真相」、「私相授受」、「擱置爭議」及「無懼風浪」五個部分，透過歷史文獻、古地圖及中外學者訪談，主張釣魚台自古屬於中國，並指日本在甲午戰爭期間將其「秘密竊占」、美日戰後相關安排則是「私相授受」。

陸海警今赴北太平洋 開展為期45天公海漁業執法巡航

中國海警局宣布，7月27日，由中國海警長山艦和五虎艦組成的艦艇編隊從青島起航，赴北太平洋執行為期45天的公海漁業執法巡航任務。

陸海警部署台東部水域…沈有忠：不合法也不正當 籲國際正視

大陸6月宣布海警船在台灣東部水域展開「例行性執法巡邏」，紐約時報25日報導，北京加強對台灣東部海域相關行動之際，台灣研擬能源供應應變措施。對此，陸委會副主任委員沈有忠27日表示，中國大陸海警船、科研船及海事船隻在台灣東部海域執法巡查「不合法也不正當」，政府已提出嚴正抗議。他強調，若形成常態性執法，不僅影響台灣，也可能影響區域航運安全，呼籲國際社會正視此現象。

陸外交部重申：中日外長在馬尼拉沒會見、沒交流

日本外相茂木敏充23日在菲律賓向媒體透露，他曾於22日與中國外長王毅進行短暫接觸。對此，大陸外交部發言人林劍27日在例行記者會上重申，此次在馬尼拉期間，王毅沒有與日方會見的日程安排，現場也沒有什麼簡短交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。