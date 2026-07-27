中共增加對台複合式施壓 陸委會：破壞兩岸和平現狀

陸委會副主委沈有忠今天指出，中共近期持續擴增對台複合式施壓，不僅變本加厲，手段甚至更具有侵略性，持續破壞兩岸和平穩定的現狀。而中共在區域的擴張行為，更直接對第一島鏈形成整體的威脅，也是公認破壞區域穩定的麻煩製造者。

沈有忠於今天出席「中國對台複合式施壓的新趨勢─法律、外交、軍事與社會面的全面觀察」座談會。

沈有忠從多個角度提出觀察，指出在海上灰色地帶侵擾方面，中共近來頻繁派遣海警、公務及科研船隻侵擾台灣周邊，甚至首次出現到台灣東部經濟海域片面宣稱執法、實際上擴權的騷擾作為。

他說，中共的作為一方面擴大灰帶侵擾，二方面推銷宣傳「一中原則」。這個部分已經形成對第一島鏈以及公共海域往來國際船隻的威脅，不是只有台灣。對此，日本、菲律賓、美國、以及德英法等歐洲國家都提出警示。

沈有忠並提及，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）近日也直接指出，任何國家都無權限制台海的通行自由。中共藉「海域治理」、「常態化執法巡查」等名義，擴張管轄權範圍，刻意模糊兩岸海域界線，已嚴重破壞台海現狀，並對第一島鏈形成整體的安全威脅。

在外交封鎖與打壓上，沈有忠表示，中共持續以經濟誘迫等手段，施壓第三國恪守所謂「一中原則」，包含近期施壓巴布亞紐幾內亞政府關閉巴紐駐館、要求駐南非代表處遷離首都，並持續對立陶宛施壓要求代表處更名等。

他說，另外，在封殺台灣際參與的部分，近期在非洲的作為更為顯著。4月時也發生騷擾航空識別區阻撓總統賴清德出訪邦交國的案例。這些作為顯示，中共加大利用「全球南方」的影響力，並持續扭曲聯大2758號決議文，企圖強迫國際社會接受其「一中原則」的敘事。

在法律戰層面，沈有忠說明，中共近期利用落實「民族團結進步促進法」與「互聯網信息服務管理辦法」，企圖以「民族團結」為名，以法律對台推進強制統一，並將跨境鎮壓合法化。

他說，據紐西蘭的統計，目前全球已有41國出現中共跨國鎮壓案例，針對台灣的跨境鎮壓更達134例。此外，中共亦加大社會滲透與分化，透過培育如周滿芝、徐春鶯等在地協力者，並發動認知戰破壞台灣民主治理。

沈有忠又說，中共持續利用特定政黨或團體，針對特定對象或地區加大「促融」手段，例如假借就業實習之名，設計「台青e家」網站來蒐集國人個資、舉辦海峽論壇、或舉行國父孫中山紀念活動以及各式各樣招募青年、台師赴陸參加主題活動等。

他表示，這些作為名義上以交流為包裝，實際上的目的就是統戰與分化台灣社會。此外，也預期中共將以更多元的手段來介入台灣今年年底舉行的「九合一」選舉。