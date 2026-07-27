應對中共威脅與施壓 陸委會：積極捍衛國家安全

面對中共全方位的威脅與施壓，陸委會副主委沈有忠今天強調，政府將堅定落實「和平四大支柱行動方案」，積極捍衛國家安全，同時呼籲對岸應與台灣民選政府在對等尊嚴、不設政治前提下進行有意義的對話，共同維護兩岸和平穩定現狀。

沈有忠於今天出席「中國對台複合式施壓的新趨勢─法律、外交、軍事與社會面的全面觀察」座談會。

沈有忠表示，首先，在強化國防自主方面，政府持續提高國防預算，不只對外進行軍事採購，也發展國防自主。近期行政院更提出「無人載具採購特別條例」，目的在擴大台灣無人機產量，加強偵查、濱海防禦、自殺嚇阻的能力，讓國家得到更安全的保障。針對中共灰帶侵擾，也透過新聞稿、執法影像、現場廣播內容等方式，向國內外揭露其「假執法、真擴權」的侵擾真相。

其次，沈有忠說，政府將積極強化經濟韌性，以「立足台灣、布局全球、行銷全世界」作為台灣的經濟安全戰略，積極協助台灣企業赴美、日、歐及東南亞各國投資，不將雞蛋放在同一個籃子裡，免於遭受中共威脅；去年台灣經濟成長率達8.68%，失業率降至約3%，是過去20多年來最好的成績。

沈有忠指出，台灣也將繼續與民主陣營並肩站在一起、深化合作，共同守護區域的和平與穩定，台灣有責任強化自身力量，有能力守護國家安全，也將與國際友盟共同維護第一島鏈與台海的和平穩定；政府也將持續透過各種模擬演練來強化台灣各方面的民主韌性，會繼續提升全民識讀中國能力，鞏固社會反滲透防線，抵禦中共認知戰威脅。

在兩岸關係方面，他強調，政府始終致力發展穩定而有原則的兩岸關係領導力，也將持續堅持捍衛國家主權與民主自由的政策立場。陸委會將繼續支持健康有序、去政治化與去風險化的交流，並呼籲中共應與台灣民選政府對話，共同降低台海發生衝突的風險。

沈有忠最後重申，兩岸在制度上存在巨大差異，當前互不隸屬更是客觀事實。呼籲中共放棄軍具事威嚇與滲透破壞台灣民主治理的負面作為。不要設下消滅中華民國的政治前提，只和特定政黨接觸，應與台灣民選政府在對等尊嚴、不設政治前提下進行有意義的對話，共同維護兩岸和平穩定現狀，才是促進兩岸和平及繁榮發展的負責任作法。