沈有忠：中共將以更多元手段 介入台灣「九合一」選舉

陸委會副主委沈有忠指出，中共近來頻繁派遣海警、公務及科研船隻侵擾我周邊。甚至首次出現到我東部經濟海域片面宣稱執法、實際上擴權的騷擾作為。中共的作為一方面擴大灰帶侵擾，二方面推銷宣傳「一中原則」。這個部分已經形成對第一島鏈以及公共海域往來國際船隻的威脅。

沈有忠27日出席一場座談會時表示，中共近期持續擴增對台複合式施壓，不僅變本加厲，手段甚至更具侵略性，持續破壞兩岸和平穩定的現狀。不僅如此，中共在區域的擴張行為，更直接對第一島鏈形成整體的威脅，也是公認破壞區域穩定的麻煩製造者。

除海上灰色地帶侵擾方面，在外交封鎖與打壓上，沈有忠表示，中共持續以經濟誘迫等手段，施壓第三國恪守所謂「一中原則」，包含近期施壓巴布亞紐幾內亞政府關閉我巴紐駐館、要求駐南非代表處遷離首都，並持續對立陶宛施壓要求我代表處更名等。

另，在封殺我國際參與的部分，近期在非洲的作為更為顯著，如喀麥隆（WTO）、肯亞（「我們的海洋大會」/OCC）、尚比亞（數位人權會議RightsCon）等；4月時也發生騷擾航空識別區阻撓總統賴清德出訪邦交國的案例。

沈有忠指出，這些作為顯示，中共加大利用「全球南方」的影響力，並持續扭曲聯大2758號決議文，企圖強迫國際社會接受其「一中原則」的敘事。

在法律戰層面，沈有忠提到，中共近期利用落實「民族團結進步促進法」與「互聯網信息服務管理辦法」，企圖以「民族團結」為名，以法律對台推進強制統一，並將跨境鎮壓合法化。此外，中共亦加大社會滲透與分化，透過培育如周滿芝、徐春鶯等在地協力者，並發動認知戰破壞我國民主治理。

沈有忠說，中共持續利用特定政黨或團體，針對特定對象或地區加大「促融」手段，如假借就業實習之名，設計「台青e家」網站蒐集國人個資、舉辦海峽論壇或舉行國父孫中山紀念活動以及各式各樣招募青年、台師赴陸參加主題活動等。這些作為名義上以交流為包裝，實際上的目的就是統戰與分化台灣社會。

沈有忠還預期，中共將以更多元的手段來介入台灣今年年底舉行的「九合一」選舉。