陸推「台青e家」平台 沈有忠：恐蒐集民眾完整個資

大陸日前推出「台青e家」服務平台，設置「來實習、找工作、去交流、選學校」4大區塊，並稱要為台灣年輕人提供服務。陸委會副主委沈有忠27日表示，該平台以就業、實習等服務為名，要求民眾提供完整個人資料，但這些資料未來會被如何使用，「我們不知道」，提醒民眾應審慎評估相關風險。同時，他提醒，隨年底地方選舉接近，中國大陸對台相關作為可能增加，政府將密切掌握。

亞洲政經與和平交流協會27日舉辦「中國對台複合式施壓的新趨勢——法律、外交、軍事與社會面的全面觀察」座談會，由協會理事長、東海大學政治系教授張峻豪主持，並邀請沈有忠擔任貴賓致詞。

沈有忠在會前接受媒體聯訪時表示，「台青e家」相關問題較為嚴重，隨年底地方選舉接近，中國大陸可能會透過相關方式來蒐集我們年輕朋友的個資。若透過相關方式蒐集青年族群完整資料，未來資料如何使用用在哪，目前無法得知，因此提醒民眾提供個人資料給中共前，應審慎評估個資外洩的相關風險。

沈有忠指出，「台青e家」強調提供青年工作、實習等服務，但以今年的失業率、工作條件及環境來看，台灣整體情況都優於中國大陸，基於此中國大陸沒有必要「打腫臉充胖子」，硬是用這種「服務台青」的方式，但實際上卻是為遂行統戰目的，用以蒐集台灣年輕朋友的個人資料。

沈有忠接著提醒，年底地方選舉即將到來，預期中共對台統戰作為可能會越來越多。「台青e家」可能只是一個個案，但未來也可能透過更多不同方式，來對台有更多在經濟的誘拉，或吸引特定族群，政府都會密切掌握相關情況。

另，針對近期有包括淡江大學及東海大學等大專院校赴中國大陸交流，疑似違反兩岸交流相關規定遭查，沈有忠表示，政府已三令五申提醒各校，暑期赴陸交流仍應遵守相關規範。至於個案部分，目前由主管機關教育部調查，陸委會也將在調查過程中與教育部保持密切溝通。