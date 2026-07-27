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中國海警船部署台灣東部水域 沈有忠籲國際社會正視

中央社／ 台北27日電

中國上月宣布海警船在台灣東部水域展開「例行性執法巡邏」，紐約時報認為，這片海域至關重要，危機時恐阻美國援台。陸委會副主委沈有忠今天表示，中國大陸的行為不合法也不正當，政府會持續與對岸交涉，也呼籲國際社會正視此現象。

沈有忠今天出席亞洲政經與和平交流協會舉辦的「中國對台複合性施壓的新趨勢」座談會，他在會前接受媒體聯訪。

沈有忠在回應媒體提問時表示，中共海警船、科研船及海事船舶在台灣東部海域「執法」，就本質而言，是不合法、也不正當的。政府第一時間已經提出嚴正抗議，也可以看到包含日本、菲律賓，以及美國在台協會（AIT）等，都已公開駁斥中共宣稱在台灣東部海域執法的正當性。

針對這項議題，沈有忠強調，政府一方面會持續與中國大陸交涉，另一方面，也呼籲國際社會正視這樣的現象。如果國際社會選擇沉默，默許這種持續性的「常態化執法」，未來受影響的不只是台灣，也不只是日本，而是所有經過該海域的國際商船，都可能遭受騷擾。

沈有忠說，要再次強調，這不是只有台灣的問題，而是全世界都應共同重視的議題。

由中國中央廣播電視總台所屬對外媒體中國國際電視台（CGTN，中國環球電視網）拍攝，講述釣魚台主權爭議的紀錄片，將自今日起播出，其中訪談人物包含台灣漁民。

沈有忠表示，政府需要進一步了解相關細節。中共的操作手法很多，政府要了解受訪是在什麼時間、說了哪些內容、以什麼方式接受訪問，以及實際完整內容為何。

他說，有時候受訪者可能談了很多內容，但最後中共只剪輯其中一、兩句，如果就認定在配合宣傳，這之間可能存在一定落差。

中國海警船 中共 釣魚台

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