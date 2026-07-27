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中共推「台青e家」 陸委會副主委沈有忠：應審慎評估個資外洩風險

中央社／ 台北27日電
陸委會副主委沈有忠。 聯合報系資料照
陸委會副主委沈有忠。 聯合報系資料照

針對中國大陸日前針對台灣青年推出「台青e家」網路平台，陸委會副主委沈有忠今天表示，對於提供完整個人資料給中共利用這件事情，民眾都應該審慎評估個資外洩風險。

沈有忠今天出席亞洲政經與和平交流協會舉辦的「中國對台複合性施壓的新趨勢」座談會，他在會前接受媒體聯訪時作上述表示。

針對中國大陸日前推出「台青e家」，聲稱是暢通台灣青年到大陸交流、求學、實習、就業管道，服務兩岸青年融合發展，沈有忠表示，今年地方選舉即將到來，「台青e家」蒐集台灣年輕朋友的個人資料，未來會如何運用不得而知。

他強調，「台青e家」聲稱是為了服務台灣青年，提供工作、實習等機會，但是以青年失業率、工作條件及整體工作環境而言，台灣都比中國大陸好很多，因此沒有必要「打腫臉充胖子」，硬是用這種「服務台青」的方式，實際上卻是為了遂行統戰目的，蒐集台灣年輕朋友的個人資料。

沈有忠說，年底地方選舉即將到來，預期中共對台統戰作為可能會越來越多。「台青e家」可能只是其中一個案例，未來也可能透過更多不同方式，以經濟利益或針對特定族群的誘因吸引台灣民眾。政府都會持續密切掌握相關情況。

教育部日前查獲淡江大學及東海大學違反兩岸交流規範，分別扣減30萬元獎補助款；另有數件私立大學違規案仍在調查審議中。教育部表示，淡江大學因交流活動違反對等尊嚴原則，東海大學則協助公告中方活動，卻未依規定登錄，兩岸教育交流必須秉持理性、平等、互惠及對等尊嚴原則，不得涉及政治目的。

沈有忠今天對此表示，提醒各校在暑假期間前往中國大陸交流，仍然要配合政府的相關規定。因為主管機關教育部目前仍在調查中，他對於個別案件不予評論，陸委會在調查過程中將持續與教育部保持密切溝通。

中共 中國大陸 陸委會

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