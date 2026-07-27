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陸外交部重申：中日外長在馬尼拉沒會見、沒交流

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中日外長本月22日是否曾在馬尼拉有過短暫接觸、交流已成羅生門。圖／歐新社、法新社
中日外長本月22日是否曾在馬尼拉有過短暫接觸、交流已成羅生門。圖／歐新社、法新社

日本外相茂木敏充23日在菲律賓向媒體透露，他曾於22日與中國外長王毅進行短暫接觸。對此，大陸外交部發言人林劍27日在例行記者會上重申，此次在馬尼拉期間，王毅沒有與日方會見的日程安排，現場也沒有什麼簡短交流。

據日本共同社報導，茂木和王毅上周均出席在菲律賓首都馬尼拉舉行的東協相關外長會議，茂木主動透露曾與王毅進行短暫接觸，並稱「今後繼續對話極其重要」。共同社稱，這是去年11月日本首相高市早苗的涉台國會答辯導致日中關係惡化以來，兩國外長首次交談。

共同社指出，鑒於中國11月將主辦亞太經合組織（APEC）峰會，此次接觸能否促成高市與中國國家主席習近平在會議期間舉行會談成為焦點。

據茂木透露，22日在出席日本與東協的會議前，他與在同一會場剛剛同東協結束會議的王毅打了照面。茂木表示，他與王毅「談到了雙邊關係」，但未透露具體內容。由於時間很短，雙方接觸時沒有翻譯。茂木就日中關係表示，「日本對所有層級的對話都持開放態度」，同時強調「對地區和平，日本和中國都肩負著重大責任」。

不過在23日大陸外交部記者會上，針對共同社提問中日兩國外長在馬尼拉期間是否有過接觸交流時，林劍稱，「據我了解，此次在馬尼拉期間，王毅外長沒有與日方會見的安排。」

共同社指出，茂木甫就任外相時，曾於去年10月28日與王毅通電話。之後的11月，因高市在國會答辯稱「台灣有事」有可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，中國將此視為干涉內政，通過呼籲國民避免前往日本、加強稀土等兩用物項對日出口管制，加大施壓力度。日中政府間對話基本斷絕。

馬尼拉 外交部 王毅

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