陸官媒釣魚島紀錄片完整版上線 直指日本「竊島」

大陸官媒、中央廣播電視總台旗下環球電視網（CGTN）27日推出75分鐘紀錄片《釣魚島：波濤下的真相》，影片分為「順風相送」、「竊島真相」、「私相授受」、「擱置爭議」及「無懼風浪」五個部分，透過歷史文獻、古地圖及中外學者訪談，主張釣魚台自古屬於中國，並指日本在甲午戰爭期間將其「秘密竊占」、美日戰後相關安排則是「私相授受」。

這部紀錄片在中央廣播電視總台（CMG）肩負對外宣傳任務的媒體旗艦CGTN首播，並以英語口述、中英文字幕呈現，訴求對象明顯就是對國際社會。

第一部分「順風相送」從中國古代航海文獻切入。影片稱，中國國家圖書館收藏的《順風相送》成書於1403年，是一部已有600多年歷史的航海指南，書中記載福建通往琉球的航線，並標註「釣魚嶼」及「赤坎嶼」，即今日的釣魚台及赤尾嶼。

牛津大學博德利圖書館中國收藏館館長何大偉（David Helliwell）在片中表示，僅因島嶼擁有中文名稱，並不意味其現在或過去必然屬於中國。福建師範大學閩台區域研究中心特聘教授劉義杰則回應，若僅以《順風相送》的記載作為釣魚台主權歸屬的主要證據，是對該文獻的誤讀；真正重要的是，釣魚台在數百年的中琉海上交通中，持續被作為主要航標記錄。

影片另引用1561年明朝編纂的《籌海圖編》，稱釣魚台已被納入防禦倭寇的中國海防體系；1863年出版的《皇朝中外一統輿圖》，也將釣魚島、黃尾嶼及赤尾嶼標註於中國版圖內。片中並展示多幅西方古地圖，其中1752年的英國地圖以閩南語發音轉寫，將釣魚台標為「Hao Yu Su」。

影片也訪問台灣宜蘭漁民。漁民楊德信表示，釣魚台在地理上與台灣相連，與沖繩群島之間隔著深達2000多公尺的海溝；蔡源龍則表示，過去漁民可以自由進出相關海域，如今已無法進入釣魚台12海里範圍內。

第二部分「竊島真相」聚焦日本所稱釣魚台原為「無主地」的說法。影片介紹大陸學者吳天穎1994年出版的《甲午戰前釣魚列嶼歸屬考》，並稱日本政府和軍方早在甲午戰爭前已知釣魚台與中國有關。

清華大學國際關係學系教授劉江永表示，日本海軍省1874年繪製的「清國沿海諸省」地圖，已將釣魚島、黃尾嶼及赤尾嶼標註為中國台灣省東北島嶼，顯示釣魚台雖為無人島，但並非「無主地」。

影片並引用日本京都大學名譽教授井上清的研究，指釣魚台原屬中國領土，與日本沒有關係；井上清稱，日本是在甲午戰爭獲勝、清政府無力抗議的情況下，將釣魚台據為己有。

第三部分「私相授受」則把焦點轉向二戰後的美日安排。影片稱，日本目前主張的重要依據，包括1951年《舊金山和約》及美日有關琉球諸島與大東諸島的協定，但中國未獲邀參與《舊金山和約》的締結。

影片引用時任大陸國務院總理周恩來的聲明，稱凡涉及中國領土問題、未經中國參與締結的條約，中國政府一概不予承認。片中學者並指，《舊金山和約》第三條只是將琉球群島置於美國行政管理之下，並未處理主權歸屬；其中設想的聯合國託管安排，也從未獲聯合國大會或安全理事會正式批准，因而質疑相關文件的締結程序及法律效力。

第四部分「擱置爭議」回顧中日邦交正常化前後的高層互動。影片稱，美國前總統尼克森訪問大陸後，中日迅速推進邦交正常化。日本前首相田中角榮在與周恩來會談時提出釣魚台問題，周恩來回應，應暫時擱置，當時最重要的是實現中日關係正常化。

大陸前駐日大使程永華表示，中方將這段談話視為兩國最高領導人就「擱置爭議」達成的共識。影片也引用鄧小平1978年訪日時的說法，稱中日雙方對釣魚台問題確有不同看法，這一代若談不攏，可以暫時擱置，由下一代找出雙方都能接受的解決方式。

影片稱，釣魚台問題未被寫入《中日和平友好條約》，但未影響兩國合作；日本《讀賣新聞》當時也曾呼籲克制，並將擱置爭議形容為兩國政府之間的政治共識。不過，影片指，日本約20年後開始否認這項共識的存在。

第五部分「無懼風浪」則列舉近年釣魚台周邊海域事件，包括2012年日本巡視船衝撞香港保釣船「啟豐二號」、日本建立全天候監控機制，以及日本地方官員、國會議員及民間人士進入相關海域等。

影片稱，在一系列事態下，中方持續加強相關海域巡航，並提到2023年中日船艦曾在海上近距離對峙，雙方最近距離僅約10公尺。片中另提及釣魚台附近科研浮標爭議，稱浮標原為蒐集海洋科學數據的常規設施，但在爭議海域容易被賦予政治意涵。

影片最後表示，釣魚台海域的巡邏執法仍在持續，爭議也未停歇，「關鍵不僅在於領土本身，更在於人們如何理解歷史，以及今天如何塑造歷史」。

第二部分「竊島真相」介紹大陸學者吳天穎1994年出版的《甲午戰前釣魚列嶼歸屬考》。圖／截自CGTN影片

影片引用鄧小平1978年訪日時的說法，稱中日雙方對釣魚台問題確有不同看法，這一代若談不攏，可以暫時擱置，由下一代找出雙方都能接受的解決方式。圖／截自CGTN影片