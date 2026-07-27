快訊

0727-0802「血型+生肖」財運TOP5！第一名投資神準 正財、偏財都大豐收

北京行遭網友爆料！陳佩琪：我去旅遊一周 怎麼了嗎？

狂中發票有秘訣？妹子曝「平常1習慣」 一票幸運兒認證：這是真的

聽新聞
0:00 / 0:00

陸海警今赴北太平洋 開展為期45天公海漁業執法巡航

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國海警艦艇編隊7月27日由青島起航，赴北太平洋執行為期45天的公海漁業執法巡航任務。圖為家屬在碼頭歡送海警出航。圖／取自《中國海警》微信公眾號
中國海警艦艇編隊7月27日由青島起航，赴北太平洋執行為期45天的公海漁業執法巡航任務。圖為家屬在碼頭歡送海警出航。圖／取自《中國海警》微信公眾號

中國海警局宣布，7月27日，由中國海警長山艦和五虎艦組成的艦艇編隊從青島起航，赴北太平洋執行為期45天的公海漁業執法巡航任務。

根據中國海警局歷年公布的資料，此次應是中國海警組織的第11次北太平洋公海漁業執法巡航。中國海警首次赴北太平洋公海展開執法巡航為2016年。

據中國海警局微信公眾號的新聞稿，中國海警局稱，此次任務旨在履行國際公約義務，維護北太平洋公海漁業生產秩序，養護公海漁業生態資源，充分展現中國積極參與全球海洋治理、主動承擔公海漁業資源養護責任的大國擔當。

新聞表示，任務期間，中國海警將按照相關國際公約協定，開展全方位、立體式執法巡查，加強公海登臨檢查，嚴厲打擊非法、不報告、無管制捕撈活動，切實維護公海漁業生產秩序、促進漁業資源可持續發展。

2025年10月10日，中國海警海門艦和洋山艦組成的艦艇編隊在完成北太平洋公海漁業執法巡航任務返港後，環球網曾報導，中國海警在北太平洋公海歷時31天的巡航期間，共觀察記錄各國漁船69艘，登臨檢查10艘，直升機公海飛行執法5架次，有效履行公海執法職責，維護北太平洋漁業生產秩序。

中國海警此次由長山艦和五虎艦組成的艦艇編隊，肩負赴北太平洋公海展開漁業執法巡航任務。圖／取自《中國海警》微信公眾號
中國海警此次由長山艦和五虎艦組成的艦艇編隊，肩負赴北太平洋公海展開漁業執法巡航任務。圖／取自《中國海警》微信公眾號

延伸閱讀

大陸赴台灣東部海域進行漁業資源調查後 讚嘆生物豐富

南海摩擦升溫 共軍南部戰區稱「安排海空例行巡航」

中國海警船部署台灣東部水域 紐時：危機時恐阻美國援台

宣示主權 大陸製作5集釣魚島紀錄片明起全球播出

相關新聞

陸海警今赴北太平洋 開展為期45天公海漁業執法巡航

中國海警局宣布，7月27日，由中國海警長山艦和五虎艦組成的艦艇編隊從青島起航，赴北太平洋執行為期45天的公海漁業執法巡航任務。

習近平與魯拉通話：推動「大金磚合作」 支持巴西維護主權

大陸國家主席習近平27日上午應約與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）通電話。習近平表示，中方願與巴方進一步加強雙邊及多邊戰略協作，攜手推動「大金磚合作」高品質發展，並稱中方支持巴西維護主權獨立、反對外來干涉，為改革完善全球治理體系及捍衛國際公平正義發揮更大建設性作用。

中國加速官場清洗 上半年74高幹落馬 20大以來新高

中共21大明年秋天登場前，官場人事清洗有加快跡象。據中共中央紀委國家監委通報，2026年上半年，遭立案的省部級及以上幹部有50人，遭處分的省部級及以上幹部有74人，兩者均創中共20大以來新高。

金正恩參謁中國志願軍烈士陵園 祭拜毛岸英墓

北韓領導人金正恩26日前往平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園，向志願軍烈士致敬，並祭拜在韓戰中陣亡的毛澤東長子毛岸英。朝中社稱，中國人民志願軍的犧牲，成為「以社會主義為核心的朝中友誼基石」。

陸官媒：琉球人士赴北京祭祖 感謝中方修繕墓地、籲東亞和平

在大陸官方近來持續強調琉球（今日本沖繩）歷史及中琉關係之際，大陸官媒《環球時報》27日報導，一批來自琉球各界的學者及民間人士，日前前往北京市通州區正在修繕的琉球國人墓地遺址祭祖，感謝中方修繕及保護相關文物，並呼籲促進東亞地區相互親近，共築長久和平。

陸將41名沉船獲救者移交越南 海警再救起2人

越南籍船舶「KHOI NGUYEN 18」日前在南沙永暑礁附近海域遇險沉沒。據新華社報導，中方已將救起的41名遇險人員移交越方；中國海警27日則表示，海警船26日晚間再救起2名落水的越南籍船員，兩人生命跡象正常，搜救行動仍在進行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。