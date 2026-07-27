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胡志偉與家人倫敦短暫團聚 恐遭提前遣返香港

中央社／ 香港27日綜合外電報導

前香港民主黨黨主席胡志偉在香港服刑逾5年後，上週終於抵達英國倫敦與妻兒重逢。然而，胡志偉本週可能就會被遣返回香港，遠比先前預期的時間更早。

美聯社報導，胡志偉是香港2021年執行「國安法」時，被起訴的47名民主派人士之一，2024年更因參與非官方初選被控「串謀顛覆國家政權罪」，被判處4年5個月有期徒刑。

在上個月獲釋後，胡志偉的首要目標就是與定居英國的家人團聚。由於擔心犯罪紀錄會影響入境，胡志偉事先聯繫香港的英國領事館溝通，但他在接受美聯社專訪時表示，22日降落倫敦後，邊境執法人員認為他除了探親外，可能還有尋求長期居留等其他目的。

胡志偉表示，官方最後仍准許他入境，但僅核發7天「入境保釋」，代表他將在29日遭遣離英國，讓一家人原定共同生活數月的安排被迫提前結束。

他表示，很擔心這筆紀錄會影響未來的旅行，希望英國內政部能撤銷這項決定並延長他的停留時間，「非常擔心自己是否有能力或有機會再次獲准入境英國，與家人團聚。」

英國內政部昨天表示，依慣例不對個別案件發表評論，但英國政府堅定支持在英國的香港人。

香港2020年實施「國安法」以來，政治局勢發生劇烈變化，許多家庭與年輕專業人士紛紛移民至英國等其他國家。

英國政府數據顯示，已有超過23萬名香港居民取得專屬特別簽證，獲准在英國生活與工作，並可在5年後申請永久居留。目前已有超過9800人獲准定居。

胡志偉否認正在英國尋求政治庇護，不過長期規畫確實是希望與家人在英國團聚。他也擔心，其他香港人可能面臨相同的邊境入境問題。

胡志偉表示，原定於11月返回香港的機票，已被改為29日起飛，而且並非由他本人所改。英國內政部與航空公司均未立即回應相關詢問。

胡志偉表示，監獄生活讓他深感人生短暫。他的父母都在服刑期間離世，而他僅獲准短暫出席父母的告別式。

自妻兒於2022年移居英國後，胡志偉每月只能與家人通電話10分鐘，從寄出一封信到收到回信，往往都需要1個月的時間。

胡志偉表示，未來不會再參與政治活動，「重新開始，珍惜能與家人團聚的時間」。

國安法

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