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習近平與魯拉通話：推動「大金磚合作」 支持巴西維護主權

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
圖為大陸國家主席習近平（右）2025年5月13日在北京人民大會堂，與赴陸進行國是訪問的巴西總統魯拉舉行會談。新華社
圖為大陸國家主席習近平（右）2025年5月13日在北京人民大會堂，與赴陸進行國是訪問的巴西總統魯拉舉行會談。新華社

大陸國家主席習近平27日上午應約與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）通電話。習近平表示，中方願與巴方進一步加強雙邊及多邊戰略協作，攜手推動「大金磚合作」高品質發展，並稱中方支持巴西維護主權獨立、反對外來干涉，為改革完善全球治理體系及捍衛國際公平正義發揮更大建設性作用。

據央視27日報導，習近平指出，近年來，中巴命運共同體建設和兩國發展戰略對接取得積極進展，為促進中巴兩國發展和兩國人民福祉發揮重要作用，也為動盪的國際局勢注入寶貴的穩定性。

習近平表示，今年是中國共產黨成立105周年和中國「十五五」開局之年，巴西也將迎來重要國內政治議程（巴西將於10月4日舉行總統大選）。中方願同巴方進一步加強雙邊和多邊戰略協作，延續兩國命運共同體建設的良好態勢。

他強調，面對新形勢、新挑戰，中國和巴西作為全球南方重要成員，應當堅定站在歷史正確和文明進步一邊，為改革完善全球治理體系、捍衛國際公平正義發揮更大建設性作用。

習近平表示，雙方要攜手推動「大金磚合作」高品質發展，把準合作方向、維護團結勢頭、打造更多成果，譜寫全球南方團結自強新篇章。

他並表示，中方高度重視巴西的國際地位和重要影響力，支持巴西維護自身主權獨立、反對外來干涉，並為維護地區和世界和平穩定作出巴方的貢獻。

據中方通稿，魯拉表示，巴中構建更公正世界和更可持續星球的命運共同體取得積極進展，各領域合作發展迅速，兩國貿易額再創新高，「巴中文化年」各項活動也進一步夯實兩國友好民意基礎。

魯拉指出，巴西期待與大陸加強人工智慧、能源礦產等領域合作，歡迎更多中國企業赴巴投資，讓兩國合作更加多元、取得更多成果。

他也祝賀大陸成功舉辦2026世界人工智慧大會（WAIC 2026），高度讚賞習近平主席提出開放包容的人工智慧國際合作及全球治理理念。

魯拉表示，巴方願同中方密切多邊協調，維護聯合國權威，加強金磚團結合作，堅定捍衛多邊主義，堅決反對強權政治，堅持通過對話協商解決熱點問題，共同維護國際公平正義和世界和平穩定。

魯拉去年5月赴北京進行國是訪問，並與習近平舉行會談。巴西也是金磚國家重要成員，雙方近年持續推進經貿、能源、科技及全球治理等領域合作。

習近平 魯拉 巴西

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