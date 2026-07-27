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陸官媒：琉球人士赴北京祭祖 感謝中方修繕墓地、籲東亞和平

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
正在修繕的琉球國人墓地遺址，首次迎來琉球團體祭祖。圖／取自環球網
正在修繕的琉球國人墓地遺址，首次迎來琉球團體祭祖。圖／取自環球網

在大陸官方近來持續強調琉球（今日本沖繩）歷史及中琉關係之際，大陸官媒《環球時報》27日報導，一批來自琉球各界的學者及民間人士，日前前往北京市通州區正在修繕的琉球國人墓地遺址祭祖，感謝中方修繕及保護相關文物，並呼籲促進東亞地區相互親近，共築長久和平。

據《環球時報》報導，這批琉球人士6月底身穿琉球傳統服飾，攜帶琉球特色泡盛酒、傳統線香等祭品，前往北京市通州區張家灣鎮立禪庵村的琉球國人墓地遺址，按照琉球傳統禮儀祭拜先人。這也是該遺址進行修繕期間，首次迎來琉球團體祭祖。

報導稱，中國與琉球有600餘年的交往歷史。琉球作為曾經的獨立王國，長期與中國保持官方交流及民間往來，大批琉球貢使及學子曾前往中國。位於北京郊區的琉球國人墓地遺址，被《環球時報》形容為明清時期琉球人士在中國活動，以及中琉交往的「重要存證」。

北京市通州區文化和旅遊局副研究員任德永表示，該墓地位於立禪庵村東南，核心區域約五、六畝。從清康熙年間至清代晚期，當地共埋葬十餘名琉球國貢使、官生、陳情使及都通官等人。

他表示，琉球王國使臣及官生多由福建登陸，沿大運河北上，在張家灣下船後改乘馬車進京。部分琉球人在中國停留數月甚至數年，期間病故或遇難者被安葬於此。

琉球作家、沖繩國際大學兼任講師知念宇志表示，現代琉球人長年受到日本及美國文化的強勢影響，「自身源於中國的文化正在被遺忘」，前往中國祭祖讓她找回文化根脈，並感受到「前所未有的歸屬感」。

琉球大學法學部教授、日本國會前議員高良鐵美則表示，中國人民多年來出資、出力，守護琉球先人的安息之地，如今將墓地修建得如同一座公園，令他非常感動。他並稱，琉球與中國的歷史連結「不應被遺忘，也不應被扭曲，更不應該被政治所綁架」。

知念宇志表示，希望未來有更多琉球人前往遺址尋訪先人足跡，也期盼中國民眾更多了解琉球，「促進整個東亞地區彼此親近，共築長久和平」。

今年85歲的沖繩大學客座教授、原浦添博物館館長又吉盛清也表示，第一次造訪時，當地仍是一片果樹林，如今遺址獲得修繕，讓先人有了更好的歸宿。他稱，「琉球與中國的情誼從未斷過，我們一定會將這份情誼繼續傳承下去」。

又吉盛清並表示，在當前充滿衝突與對抗的國際局勢下，琉球與中國延續數百年的交往歷史，證明和平共處、互利共贏才是人類文明發展的正道，「不應再製造對立與衝突，我們每個人都應成為和平的守護者」。

琉球作家、沖繩國際大學兼任講師知念宇志（左一）等人，在修繕中的琉球國人墓地遺址祭祖。圖／取自環球網
琉球作家、沖繩國際大學兼任講師知念宇志（左一）等人，在修繕中的琉球國人墓地遺址祭祖。圖／取自環球網

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