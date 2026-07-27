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中國學者：日本若不調整 APEC習近平不會接觸高市早苗

中央社／ 台北27日電

日中關係持續緊張，日本外相茂木敏充與中國外長王毅是否會面成為羅生門，外界更猜測日本首相高市早苗與中國國家主席習近平能否在11月深圳APEC峰會期間會面。部分中國學者認為，日本若不調整立場，屆時習近平將不會與高市早苗面對面接觸。

新加坡聯合早報報導，中國國際關係學者、中華全國日本學會理事包承柯對近來日中關係發展認為，目前日本在對中政策上仍在對抗的道路上推進，日本想和中國領導人接觸，但並不想真正改變政策方向，形式大於實質，只是在做「表面功夫」，這種想法可能不符合中國的利益。

包承柯說，中日關係過去8個月一直在走下坡路，今天的問題已不單純是（高市早苗的）「台灣有事」說，而是中國要遏制日本在「軍事再武裝」的道路上發展，這是現在中國對日政策的主要口徑。

南京大學國際關係學院院長朱鋒表示，中日關係目前處在「高度的外交和政治僵局」，根源在於中國無法接受高市早苗在台灣議題上的主張，同時還尋求改變戰後80年的和平憲法，並可能拋棄「無核三原則」。

根據報導，朱鋒和包承柯都預期，高市早苗預計將受邀到深圳出席APEC峰會，但若日本不調整立場，習近平屆時將不會與高市早苗進行面對面接觸。

至於茂木敏充與王毅是否曾在東協外長會的場邊會面，包承柯判斷，兩人應曾同時現身會場，但「相信兩人當時並未接觸」，且現在還無法佐證茂木敏充所說的是事實。整體來說，這反映中日關係處在「沒有官方接觸」的現狀中。

朱鋒則認為，儘管中日外長並無正式會晤和交流，但在「會場上間歇中做一點簡單的溝通」，這個可能性還是存在的。從外交禮儀上來說，這也是「基本可以想像的行動」。

習近平 APEC 高市早苗

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