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陸將41名沉船獲救者移交越南 海警再救起2人

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
中國海警表示，目前救援行動仍在緊張進行，將持續在事發海域搜救，並為已救起的船員提供飲食、醫療檢查及休息場所。圖／取自中國海警微信公眾號
中國海警表示，目前救援行動仍在緊張進行，將持續在事發海域搜救，並為已救起的船員提供飲食、醫療檢查及休息場所。圖／取自中國海警微信公眾號

越南籍船舶「KHOI NGUYEN 18」日前在南沙永暑礁附近海域遇險沉沒。據新華社報導，中方已將救起的41名遇險人員移交越方；中國海警27日則表示，海警船26日晚間再救起2名落水的越南籍船員，兩人生命跡象正常，搜救行動仍在進行。

新華社26日報導，海南省三沙市指出，截至當日晚間9時，已有46人獲救，其中包括越方救起的1人。中方於晚間8時05分將救起的41名遇險人員移交越方，其餘4人計畫於27日移交。

報導指，越南籍船舶「KHOI NGUYEN 18」船上共有62人。大陸交通運輸部南海救助局「南海救115」輪25日在南沙永暑礁附近海域發現載有遇險人員的救生筏，隨後聯同漁船及救助直升機展開搜救。

另據微信公眾號「中國海警」27日消息，中國海警25日晚間接獲海南省海上搜救中心通報後，派遣宣德艦、南沙艦趕赴事發海域搜救。

消息指，宣德艦26日晚間持續搜救期間，先後發現2名落水的越南籍遇險船員，海警人員分別於晚間10時38分、11時32分將兩人安全救起，兩名獲救人員生命跡象正常。

中國海警表示，目前救援行動仍在緊張進行，將持續在事發海域搜救，並為已救起的船員提供飲食、醫療檢查及休息場所。按照現場統一救援部署，兩名獲救人員將於27日轉運至現場指揮船「南海救115」輪安置。

另據越通社報導，越南外交部發言人范秋姮26日表示，越南有關部門及漁船正全力搜尋其餘失聯人員，並已向失聯人員家屬通報相關情況。

她並感謝中方相關部門及時提供搜救援助，希望雙方繼續保持密切合作，共同搜尋其餘失聯人員。

中國海警27日表示，海警船26日晚間再救起2名落水的越南籍船員，兩人生命跡象正常。圖／取自中國海警微信公眾號
中國海警27日表示，海警船26日晚間再救起2名落水的越南籍船員，兩人生命跡象正常。圖／取自中國海警微信公眾號

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