大陸赴台灣東部海域進行漁業資源調查後 讚嘆生物豐富

大陸農業農村部中國水產科學研究院東海水產研究所「藍海201」科學調查船7月17日至23日，在台灣以東海域進行長達七天的漁業資源調查。《環球時報》指出，初步鑒定，該海域約有114種魚類、8種頭足類、6種蝦蟹類。同時，這片水域魚類浮游生物種類和數量眾多，並稱台灣東部海域是中國漁民的傳統漁場。

此航次浮遊生物組組長、中國水產科學研究院東海水產研究所助理研究員陳淵戈說：「這片海域生物如此豐富，我們的科考成果未來足以成書。」

大陸農業農村部7月23日曾發布新聞稿稱，「為全面了解我國管轄海域漁業資源狀況，支撐海洋漁業資源養護與可持續發展」，7月17日至23日，「藍海201」在台灣島以東海域開展了漁業資源調查。

新聞稿表示，「該海域漁業資源種類豐富，是金槍魚類等主要經濟種類的重要產卵場。此次調查採用多學科調查手段，採集了魚類、頭足類、甲殼類等漁業生物樣本與環境DNA樣本，獲取了漁業聲學和水文氣象等基礎數據，為我國系統掌握該海域漁業資源狀況奠定了基礎，也為在該海域開展漁業資源養護管理、促進海洋漁業可持續發展提供了科學依據。」

隨船採訪的《環球時報》記者27日發表長篇報導指出，台灣島以東海域是中國管轄海域，是中國的「祖宗海」。本次科考航次首席科學家、東海水產研究所副所長鄭漢豐說，「此行最具里程碑意義之處，在於填補了我國台東海域的漁業調查空白，進而完善了我國專屬經濟區漁業資源科學調查的區域版圖。」

「台灣島以東海域是我國管轄的專屬經濟區，也是中國台灣漁民的傳統作業漁場，盛產金槍魚等高價值魚類，以及鲯鰍、鮐鲹類、魷魚等經濟魚類。」鄭漢豐指出，該海域也是太平洋藍鰭金槍魚（鮪魚）的重要產卵場之一，是迄今發現的唯一分布於中國專屬經濟區內的藍鰭金槍魚產卵場。但長期以來，這片海域卻是中國專屬經濟區中極少數未曾開展系統漁業資源調查的空白領域。

此次行動魚類組組長張寒野說，「台東海域海床存在罕見的斷崖式深度變化，水深可達3,000到5,000米，與國內其他近海幾十到上百米的大陸架特徵截然不同。能在這片屬於我們自己的近海採集到一手數據，（我們在）科研分析時底氣更足。」

《環球時報》指出，在七天航程中，不僅有某國軍機在「藍海201」號上空盤旋，日本海上保安廳更出動PLH42「春光」號巡視船跟監「藍海201」。中國海警2305艦則保持高度警惕，將「春光」號攔截在中國科考船14海里範圍之外，迫使日方巡視船難以靠近。但報導並未提及我方海巡單位是否也有相應作為。

對於大陸此次赴在台灣以東海域開展漁業資源調查，北京交通大學副教授王楠表示，中國應更加重視漁權的爭取與維護，通過加強漁業在爭議海域的實際存在、確立漁業在某些海域的主導地位，達到宣示主權和行使主權的效果。

大陸「藍海201」號此次赴台灣以東海域開展漁業資源調查的科考點位信息圖。圖／取自環球網