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南海摩擦升溫 共軍南部戰區稱安排海空例行巡航

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共解放軍南部戰區26日表示，已安排海空力量在南海海域進行例行巡航，並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，稱此舉攪局南海破壞地區和平穩定。圖／取自中共解放軍南部戰區微博
中共解放軍南部戰區26日表示，已安排海空力量在南海海域進行例行巡航，並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，稱此舉攪局南海破壞地區和平穩定。圖／取自中共解放軍南部戰區微博

中菲近期在南海摩擦頻傳，中共解放軍南部戰區26日表示，已安排海空力量在南海海域進行例行巡航，並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，稱此舉破壞地區和平穩定。

中共解放軍南部戰區7月26日下午於微信公眾號指出，發言人翟士臣就菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」發表談話表示，7月26日，中共解放軍南部戰區組織海空力量位南海海域進行例行巡航。

翟士臣批評，菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定。該戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。

此前，菲律賓6月下旬與美國完成今年第5場代號「海事合作活動」（MCA）的南海聯合巡航演訓，與第4次活動相隔僅8天。菲律賓軍方表示，相關行動旨在提升雙方海上合作能力。

另，大陸海警局官網24日發布消息稱，發言人姜略表示，菲律賓當日組織7艘公務船、3艘海警艦及1艘運魚船，並有大量漁船在黃岩島管轄海域聚集，其中菲3001、3005、3017三艘公務船「執意侵闖」黃岩島領海。

姜略稱，大陸海警依法採取喊話警告、攔阻管制、水炮噴射等措施驅離菲方船隻，並批評菲方繼仁愛礁事件後，再次派艦船進入相關海域，侵犯中方主權和海洋權益。姜略強調，大陸海警將持續依法開展維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。

在南海局勢升溫之際，菲律賓總統馬可仕近期也曾與大陸駐菲律賓大使井泉會面，釋放希望改善雙邊關係的訊號。據日經新聞網報導，馬可仕上周二在總統府秘密會見井泉，盼推動中菲關係重回改善軌道，菲律賓總統通訊辦公室隨後證實雙方會面。

上海廣播電視台旗下融媒體「看看新聞」報導，井泉24日在馬尼拉受訪時透露，他與馬可仕21日在菲國總統府舉行閉門會談，雙方談話約80分鐘。井泉表示，馬可仕希望中菲關係實現「重置」。他強調，希望菲方將改善關係的表態落實在行動上，而非一方面希望推動關係改善，另一方面又默許相關勢力在南海採取挑釁行動。

針對中菲外長對話前一日發生的仁愛礁衝突，井泉批評菲方做法是「碰瓷」套路，稱菲方藉此炒作所謂「中方欺負人」，刻意破壞中菲關係。他強調，中方有信心也有立場維護自身權益。

南海 菲律賓 解放軍

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