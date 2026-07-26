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陸國安部指日右翼利用AI篡改歷史 恐倒灌中國網路空間

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家安全部26日發表評論文稱，日本右翼勢力透過眾包平台招募人員，利用AI批量製作「南京大屠殺是謊言」等篡改侵華歷史的虛假訊息，並警告相關內容或汙染大陸AI大模型訓練數據，對歷史認知造成影響。路透
大陸國家安全部26日發表評論文稱，日本右翼勢力透過眾包平台招募人員，利用AI批量製作「南京大屠殺是謊言」等篡改侵華歷史的虛假訊息，並警告相關內容或汙染大陸AI大模型訓練數據，對歷史認知造成影響。路透

中日關係持續低迷，大陸國家安全部26日稱，日本右翼勢力透過眾包平台招募人員，利用人工智慧（AI）批量製作「南京大屠殺是謊言」等篡改侵華歷史的虛假訊息，並警告相關內容可能汙染大陸AI大模型訓練數據，對歷史認知造成影響。大陸國安部強調，須嚴加防範，防止相關虛假影片向大陸境內傳播滲透。

大陸國安部微信公眾號26日發表題為「AI造不了真相 篡改洗不掉血痕」的評論文章指，日本《朝日新聞》近期報導，日本右翼勢力透過眾包平台付費招募，利用AI批量製作「南京大屠殺是謊言」「日本善待平民」等篡改侵華歷史的虛假訊息，引發國際社會及日本國內有識之士批評。

文章稱，日本右翼勢力透過CrowdWorks等大型眾包平台發布招募廣告，要求製作「批判中國類」影片，並提供「操作指南」，接單者僅需向AI軟體輸入簡單指令，數分鐘內即可生成相關「抹黑影片」。

文章提到，日本外務省公開預算數據顯示，2015年以來，日方以「海外戰略信息傳播」為名累計投入超560億日元，用於對華開展輿論傳播相關工作，其中包含篡改歷史認知、淡化侵略罪責等事項。

文章稱，相關影片透過網路平台迅速擴散，不僅擾亂正常訊息傳播秩序，也可能對中國國內意識形態安全構成威脅。隨著戰爭親歷者離世、抗戰歷史遠去，網路成為年輕一代了解歷史的重要管道，AI散播虛假歷史內容，容易對歷史知識儲備尚不完整的青少年造成誤導，使歷史記憶被稀釋、扭曲。

文章還指，境外生成的虛假訊息可能倒灌中國國內網路空間，若任由其傳播，可能會解構中華民族在抗戰中形成的「集體記憶與奮鬥共識」。一旦些虛假內容汙染中國大模型訓練數據，或導致AI回答歷史問題時帶有日本右翼勢力的歷史偏見，進而影響中國人的歷史認知。「對於這些問題影片，我們必須嚴加防範，堅決防止其向我境內滲透。」

文章批，從教科書淡化「侵略」到靖國神社參拜，從長崎核爆館改大屠殺為「事件」到利用AI篡改歷史「洗刷」罪行，日本右翼處心積慮營造「和平國家」人設，企圖通過編織各種話術、打造門面工程來「洗刷」軍國主義侵略罪責。文章強調，真相不容篡改，罪責豈能洗脫。

文章說，日本右翼勢力非但不反思歷史罪責，反倒利用技術手段製造虛假內容，說明其「只能靠謊言自欺欺人」。文章最後強調，歷史不容「翻案」，任何以技術手段塗抹歷史真相的行徑，都將在鐵證與公理面前潰敗。正視歷史方能走向未來；真心悔改，才有和平可言。中方將與國際社會一道，抵制日本右翼勢力編造的謊言，捍衛歷史正義。

大陸國安部26日指，日本右翼勢力透過CrowdWorks等大型眾包平台發布招募廣告，要求製作「批判中國類」影片，並提供「操作指南」，接單者僅需向AI軟體輸入簡單指令，數分鐘內即可生成「抹黑影片」。圖／取自大陸國安部微信公眾號
大陸國安部26日指，日本右翼勢力透過CrowdWorks等大型眾包平台發布招募廣告，要求製作「批判中國類」影片，並提供「操作指南」，接單者僅需向AI軟體輸入簡單指令，數分鐘內即可生成「抹黑影片」。圖／取自大陸國安部微信公眾號

國安 中日關係 侵華

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