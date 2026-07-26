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中日外長是否在菲律賓交談？ 大陸官方發文否認

中央社／ 東京26日綜合外電報導

中國環球電視網（CGTN）官方帳號在微博上發文表示，中國外交部長王毅菲律賓馬尼拉「並無與日方會談的計畫，也未進行交談」。

日本經濟新聞」、「產經新聞」及日本共同社報導，日本外務大臣茂木敏充先前表示，22日中午左右曾在菲律賓與王毅短暫交談。

王毅此行赴菲律賓，是為出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議。

中國外交部先前在23日的記者會上，也未正面回應中日外長是否接觸。日媒分析認為，中方此舉意在透過國營媒體向國內民眾強調「雙方並未交談」。

去年11月，日本首相高市早苗因國會上有關「台灣有事」的言論，導致中日關係轉冷。這次原本被視為兩國外長在此之後的首次接觸。

中國持續抨擊高市政府推動的防衛力強化政策是「新型軍國主義」，目前中日高層會談仍難以舉行。

王毅 菲律賓 馬尼拉 日本

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