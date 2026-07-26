宣示主權 大陸製作5集釣魚島紀錄片明起全球播出

中日關係恐再掀風波。大陸官媒、中央廣播電視總台旗下環球電視網（CGTN）27日起，將全球播出紀錄片《釣魚島（台稱釣魚台或釣魚台列嶼）：波濤下的真相》，意圖透過歷史文獻、法理分析及人物訪談等內容，闡述大陸官方對釣魚台列嶼主權的立場。該片跨越多國拍攝，並訪問30多位中外學者及歷史事件親歷者，其中也包括台灣的漁民。

央視新聞報導，上述紀錄片將於27日至31日在CGTN英語頻道播出五集版本，隨後於8月2日在央視紀錄頻道播出75分鐘紀錄電影版。報導稱，該片橫跨中國、日本、美國及英國拍攝。

報導指出，紀錄片依時間順序分為「順風相送」、「竊島真相」、「私相授受」、「擱置爭議」及「無懼風浪」五個篇章，內容涵蓋歷史資料、日方相關政策演變、美日互動，以及當前釣魚台海域情勢。

央視稱，紀錄片除聚焦政治與歷史議題，也訪問30多位政治、歷史及法律領域的中外專家學者，以及多名親歷相關歷史事件的人物，透過史實、法理及紀實影像，呈現大陸官方所稱的釣魚台相關歷史敘事。

受訪人物包括台灣漁民蔡源龍、楊德信，以及大陸學者吳天穎、日本龍谷大學教授松島泰勝、美國獨立紀錄片導演Chris D. Nebe與攝影師JJ Osbun等。

中國日報提到，蔡源龍在片中講述祖輩在釣魚台海域捕魚近百年，「釣魚台是我們的漁場，是祖輩謀生的地方」，沒有政治口號，只有生活記憶。他說，「以前我們可以自由出入，現在12海裡內都不能進，祖輩的漁場沒了。」

報導稱，蔡源龍「這種樸素的敘述，比任何主權宣示都更有說服力，它讓觀眾明白，釣魚島不是一個抽象的地名，而是中國漁民賴以生存的家園」。

報導還指出，大陸學者吳天穎歷時23年完成《甲午戰前釣魚列嶼歸屬考》；日本學者井上清研究釣魚台歸屬問題，並提出「釣魚島是中國領土，與日本無關」的看法；美國學者杜登及松島泰勝則從國際法及歷史角度闡述對釣魚台問題的看法。

報導並稱，片中引用日本官方檔案及中日學者口述，說明影片所呈現的日本吞併琉球、調查釣魚台等歷史過程；另透過曾參與已故的日本前首相田中角榮訪問大陸、鄧小平訪日等外交事件的學者與外交官訪談，回顧中日就釣魚台問題達成「擱置爭議」共識的經過，並收錄中國海警在相關海域維權巡航的畫面。

除了拍攝紀錄片，中共近年也頻頻以實際行動宣示對釣魚台列嶼的主權。據共同社23日報導，當日下午4點05分前後起，又有4艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島（釣魚島）周邊的日本領海，為中國公務船繼本月7日後再次駛入尖閣周邊領海，也是今年第14天。