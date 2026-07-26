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越南籍船南沙永暑礁附近沉沒 陸官媒：39人獲救仍有23人失聯

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
新華社報導，越南籍船舶「KHOI NGUYEN 18」近日在據主權爭議的南沙永暑礁附近海域遇險沉沒，大陸派出多艘船舶及救助直升機參與搜救，截至26日已有39名船員獲救，仍有23人失聯，救援工作仍在進行當中。圖／取自央視新聞
新華社報導，越南籍船舶「KHOI NGUYEN 18」近日在據主權爭議的南沙永暑礁附近海域遇險沉沒，大陸派出多艘船舶及救助直升機參與搜救，截至26日已有39名船員獲救，仍有23人失聯，救援工作仍在進行當中。圖／取自央視新聞

南海主權爭議海域的南沙群島永暑礁附近，近日發生越南籍船舶沉沒事故。大陸官方26日表示，已調派6艘船舶、1架救助直升機參與搜救，截至目前救起39名越南籍船員，仍有23人失聯，相關救援工作仍在進行。

新華社報導，海南省三沙市指出，越南號船舶「KHOI NGUYEN 18」在南沙永暑礁附近海域遇險沉沒，截至26日9時17分，已有39人獲救，中方6艘船舶、1架救助直升機，1艘越南船舶在現場進行搜救。目前，救援仍在進行當中。

報導稱，25日18時23分許，大陸交通運輸部南海救助局「南海救115」輪，在南沙永暑礁附近海域發現海面疑似救生訊號，進一步瞭望確認現場有一載有多名人員的救生筏。隨後，當日於18時24分，「南海救115」輪抵近核實，救生筏上人員揮舞衣物求救；18時47分，救助輪靠泊筏側開展接救作業；18時54分，救生筏上29名遇險人員全部被安全轉移至救助輪。

接著，25日22時38分，「南海救115」輪經搜救發現第2個救生筏，救起7人。26日5時10分，粵茂漁41528船救起一遇險人員。 9時17分，我方救助直升機再救起2名遇險人員。

經核查，獲救人員均為越南籍，為前述遇險船舶「KHOI NGUYEN 18」上的人員。根據三沙海上搜救分中心報告，遇險船為越南號船舶「KHOI NGUYEN 18」，船長69.9公尺、船寬10.8公尺，船上共62人。

央視新聞提到，根據三沙海上搜救分中心26日上午10時消息，又有3名遇險船員獲救。截至稍早，仍有23人失聯，三沙海上搜救分中心正在組織協調多方力量進行搜救工作。

路透報導指出，此次事發海域位於南沙群島附近，該區域是南海主權爭議海域之一。大陸長期稱該群島為南沙群島，並主張擁有幾乎整個南海的主權；但相關主張與越南、菲律賓、台灣、馬來西亞及汶萊等地的主張存在重疊。路透並指，大陸近年也在南沙群島部分礁區興建跑道及人工島設施。

越南 南海 南沙群島 直升機

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