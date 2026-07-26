FBI局長訪問北京 會見中國公安部長

中國國務委員兼公安部長王小洪24日在北京會見美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾。據新華社報導，王小洪說，盼美中深化禁毒、打擊電信網路詐騙、反洗錢等合作，助力建構雙方「建設性戰略穩定關係」；但新華社對巴特爾的說法隻字未提。

新華社報導，王小洪24日在北京會見巴特爾（KashPatel）。他說，今年5月中國國家主席習近平與美國總統川普舉行歷史性會晤，為雙方各領域合作「指明了前進方向」。

王小洪表示，希望雙方落實好兩國元首重要共識，在相互尊重基礎上開展更多建設性對話，深化禁毒、打擊電信網路詐騙和兒童色情犯罪、反洗錢、追逃等領域務實合作，努力取得更多可視化成果，助力構建中美建設性戰略穩定關係，更好造福兩國人民。

新華社報導完全未提及巴特爾的回應，僅指雙方同意在執法領域繼續深化交流合作。

美中關係的結構矛盾及競爭態勢長期存在，然而在共同打擊犯罪上，在美方給予中國壓力下，是雙方少數有合作交集的領域。