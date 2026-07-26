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中國海警加強卡位台灣東部海域！紐時：盯上戰時美援可能路線

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中國海警加強卡位台灣東部海域！紐時：盯上戰時美援可能路線

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北京一家大型商場外電視牆可見媒體報導中國海警2025年4月1日在台灣附近海域活動。路透
北京一家大型商場外電視牆可見媒體報導中國海警2025年4月1日在台灣附近海域活動。路透

兩岸軍事風險過去多聚焦解放軍跨越台灣海峽發動攻擊，然而在北京加大灰色地帶戰術的背景下，台灣東部海域日益成為攻防關注焦點。紐約時報25日報導，北京加強對台灣東部海域的封鎖演練之際，台灣加緊研擬應變措施，確保危機時能源供應，包括設置浮動式天然氣儲存及處理設施、增加緊急儲備，甚至評估重啟核電；不過，如何尋找更安全的天然氣接收地點，仍是一大挑戰。

北京6月宣布，中國大陸海警船將在台灣東部海域展開「常態化執法巡查」，進一步升高封鎖台灣的疑慮。紐時指出，一旦中國攻擊台灣，台灣最可能期望美國及其盟友經由東部海域提供軍事與經濟援助。台灣約95%的能源仰賴進口，天然氣更供應一半發電需求。

紐時引述4名台灣官員透露，政府已透過兵推模擬台灣遭圍困的情境，並計畫演練護送船隻、調整入港航線，以及在台灣儲存和分配物資。

經濟部能源署副署長陳崇憲表示：「我們一直針對這些國家安全議題進行演練，設法因應不同情境，當然會以最壞情境看待這些問題。」他並透露，台灣正研究購置可在近海儲存及處理天然氣的船舶，以增加儲存容量並因應緊急狀況。

紐時指出，不過，尋找更安全的天然氣接收地點仍是一大挑戰。台灣3座液化天然氣接收與儲存站都位於西部，一旦發生危機，將高度暴露在中國攻擊或騷擾之下。東部海岸山勢險峻，道路相對狹窄，港口規模也較小，缺乏接收大型天然氣運輸船的基礎設施，也沒有利用天然氣發電及輸電的相關設施。

陳崇憲說：「東部地區不一定是最佳解方。在西岸設置浮動碼頭比較可行，畢竟也更靠近現有發電廠。」

台灣政府也在評估是否改變關閉核電廠的政策，讓核能成為穩定電力的來源之一。

華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員辛格頓（Craig Singleton）表示，該組織去年曾與台灣高階官員及企業領袖舉行兵推，模擬中國對台灣發動「能源圍困」。他說，推演結果清楚顯示，「台灣迫切需要在危機發生前，分散能源供應來源，以及這些能源運抵台灣的管道」。

報導指，中國對台灣東部海域的威脅已初見跡象。一艘中國公務船6月初曾以無線電聯絡3艘航經台灣東部海域的貨輪，要求提供船員等資料，顯示北京可能藉灰色地帶行動警告、限制甚至登檢駛近台灣的船隻。

美國海軍戰爭學院副教授馬丁森（Ryan D. Martinson）以個人身分表示，目前在台灣東部外海活動的中國海警船主要具有象徵作用，但情況可能改變。他指出：「一旦這些船隻固定在當地活動，北京就更有條件對台灣採取更強硬的行動。」

中國本月派往台灣東部的2艘海警船排水量分別為3000噸及4000噸，遠大於台灣派往監控的海巡艇，中國海事局船隻也參與近期行動。台灣海巡署估計，中國公務船今年5、6月共85次航行至台灣本島附近，較去年同期45次大幅增加。

夏威夷大學馬諾阿分校講師傅美珠（Julia Famularo）指出，中國海警受軍方指揮，也日益融入對台軍演。台灣官員及專家研判，隨著台灣2028年總統大選接近，北京的施壓可能進一步升高。

紐時 解放軍 台灣海峽

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