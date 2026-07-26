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中共21大前人事清洗加速 上半年處分74名省部級及以上幹部
中共廿一大明年秋天登場前，中國官場人事清洗有加快的跡象。據中共中央紀委國家監委通報，2026年上半年，遭立案的省部級及以上幹部有50人，遭處分的省部級及以上幹部有74人，兩者均創中共廿大以來新高。
根據中共中央紀委國家監委歷次通報，2025年上半年立案省部級幹部43人、處分省部級幹部30人；2024年上半年立案省部級幹部41人、處分省部級幹部25人。2023年上半年的通報則顯示，全國紀檢監察機關立案「中管幹部」36人，處分省部級幹部18人；
今年上半年遭處分的省部級及以上幹部，甚至超過2025年全年人數。2025年全年，中國大陸立案省部級及以上幹部115人，處分省部級及以上幹部69人。
中共中央紀委國家監委指出，2026年上半年，全國紀檢監察機關共接收信訪舉報218.8萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報56.2萬件次。處置問題線索127.4萬件。立案53.8萬件，其中立案省部級及以上幹部50人、廳局級幹部2,773人、縣處級幹部2.3萬人、鄉科級幹部7.5萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任5.4萬人。
2026年上半年，處分41.2萬人，其中黨紀處分30.7萬人、政務處分13.4萬人；處分省部級及以上幹部74人，廳局級幹部2,274人，縣處級幹部1.8萬人，鄉科級幹部5.6萬人，一般幹部5.6萬人，農村、企業等其他人員28萬人。
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