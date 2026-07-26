聽新聞
0:00 / 0:00

中共21大前人事清洗加速 上半年處分74名省部級及以上幹部

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
隨著中共廿一大日益鄰近，中國官場人事有加速清洗的跡象。歐新社
隨著中共廿一大日益鄰近，中國官場人事有加速清洗的跡象。歐新社

中共廿一大明年秋天登場前，中國官場人事清洗有加快的跡象。據中共中央紀委國家監委通報，2026年上半年，遭立案的省部級及以上幹部有50人，遭處分的省部級及以上幹部有74人，兩者均創中共廿大以來新高。

根據中共中央紀委國家監委歷次通報，2025年上半年立案省部級幹部43人、處分省部級幹部30人；2024年上半年立案省部級幹部41人、處分省部級幹部25人。2023年上半年的通報則顯示，全國紀檢監察機關立案「中管幹部」36人，處分省部級幹部18人；

今年上半年遭處分的省部級及以上幹部，甚至超過2025年全年人數。2025年全年，中國大陸立案省部級及以上幹部115人，處分省部級及以上幹部69人。

中共中央紀委國家監委指出，2026年上半年，全國紀檢監察機關共接收信訪舉報218.8萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報56.2萬件次。處置問題線索127.4萬件。立案53.8萬件，其中立案省部級及以上幹部50人、廳局級幹部2,773人、縣處級幹部2.3萬人、鄉科級幹部7.5萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任5.4萬人。

2026年上半年，處分41.2萬人，其中黨紀處分30.7萬人、政務處分13.4萬人；處分省部級及以上幹部74人，廳局級幹部2,274人，縣處級幹部1.8萬人，鄉科級幹部5.6萬人，一般幹部5.6萬人，農村、企業等其他人員28萬人。

中共 中國大陸

延伸閱讀

中國證監會前副主席方星海受查 涉嚴重違紀違法

曾力推資本市場開放 前證監會副主席方星海涉違紀被查

運動部長「李洋」判5月？原來是同名教召男抗命拒操課、偷溜買早餐

葉元之控掃街遭蘇巧慧支持者動手 蘇辦：勿政治操作

相關新聞

陸大使質問菲律賓：鬧什麽鬧？承擔得起衝突的代價嗎？

中菲近日南海爭端頻傳，為此，菲律賓總統馬可仕密會中國駐菲律賓大使井泉，表達期盼兩國關係能「重置」。井泉則表示，菲方不能「一邊說重置，一邊縱容挑釁」。井泉在接受大陸媒體專訪時更毫不客氣地質問菲律賓：「鬧什麼鬧？對你有什麼好處？承擔得起衝突對抗的結果和代價嗎？」

中共21大前人事清洗加速 上半年處分74名省部級及以上幹部

中共廿一大明年秋天登場前，中國官場人事清洗有加快的跡象。據中共中央紀委國家監委通報，2026年上半年，遭立案的省部級及以上幹部有50人，遭處分的省部級及以上幹部有74人，兩者均創中共廿大以來新高。

巴紐突關閉我駐處 陸大使讚賞：為其他國家提供了示範

巴布亞紐幾內亞（巴紐）政府本月15日突宣布關閉我「駐巴紐台北經濟辦事處」，引發我方政府抗議；大陸官方除態肯定，大陸官媒央視新聞今日再釋出大陸駐巴紐大使楊曉光專訪，楊曉光高度讚賞巴紐政府決定，並稱巴紐此舉為其他國家處理台機構問題提供了示範。

兩岸觀策／川習二會仍在路上 賴政府應審慎應對兩岸關係

美國在台協會台北辦事處處長谷立言遭北京官方罕見公開點名批判後，大陸外長王毅22日與美國國務卿魯比歐於馬尼拉會晤1個半小時。兩人甫於6月底通話，短短不到1個月再度接觸，陸方通稿及魯比歐的說法明顯皆降低火藥味，很多問題都僅「點到為止」，顯見雙方仍以美中元首會晤的「大局」為重。今年是大陸與美國元首外交的關鍵年份，對賴政府來說，不應期待美方短期內有超乎尋常的挺台，甚至不應對「民主保護傘」繼續寄以厚望。兩岸官方目前沒有對話管道，政府和北京的互動，外界該如何觀察？

唱衰中國20年「全錯」 華裔學者變川普出氣筒

美國總統川普最近把一名華裔學者罵了一頓，這名華裔學者就是20多年來不斷唱衰中國的章家敦，川普說章的言論是危言聳聽且誤導美國輿論。還有人說他是中共派來的間諜，專門對美國洗腦，放鬆對中國的20年防範，以致現在難以遏制中國的發展。

FBI局長訪北京 會陸公安部長

大陸國務院國務委員、公安部長王小洪昨天在北京會見來訪的美國聯邦調查局局長帕特爾。王小洪表示，希望雙方深化禁毒、打擊詐騙、遣返追逃嫌犯等領域合作，助力建構中美建設性戰略穩定關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。