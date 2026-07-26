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巴紐突關閉我駐處 陸大使讚賞：為其他國家提供了示範

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸駐巴布亞紐幾內亞大使楊曉光稱，巴紐關閉「駐巴紐台北經濟辦事處」為其他國家處理台機構問題提供了示範。圖／取自央視新聞
大陸駐巴布亞紐幾內亞大使楊曉光稱，巴紐關閉「駐巴紐台北經濟辦事處」為其他國家處理台機構問題提供了示範。圖／取自央視新聞

巴布亞紐幾內亞（巴紐）政府本月15日突宣布關閉我「駐巴紐台北經濟辦事處」，引發我方政府抗議；大陸官方除態肯定，大陸官媒央視新聞今日再釋出大陸駐巴紐大使楊曉光專訪，楊曉光高度讚賞巴紐政府決定，並稱巴紐此舉為其他國家處理台機構問題提供了示範。

央視新聞報導，楊曉光在專訪中表示，巴紐政府順應歷史潮流作出這一決定，充分體現了巴紐政府和人民發展對華關係的積極意願和友好姿態，也為其他國家處理台機構問題提供了示範。用巴紐外長特卡琴科的話講，就是堅定發展對華關係，堅定捍衛一個中國原則，這是巴紐最高領導層作出的一致決定。

楊曉光接著表示，建交50年來，中巴紐合作取得豐富成果。巴紐政府決定關閉「駐巴紐台北經濟辦事處」有助於為中巴紐關係發展提供廣闊空間。

楊曉光還說，今年是中巴紐兩國建交50周年。近年來，在元首外交戰略引領下，中巴紐全面戰略夥伴關係日益成熟深化，雙方在經貿、基礎設施、農林漁業、能礦、教育、衛生等領域合作取得豐富成果，給兩國和兩國人民帶來實實在在的好處。

他強調，巴紐政府決定關閉「駐巴紐台北經濟辦事處」，是一項「正確之舉、正義之舉、示範之舉」，有助進一步鞏固兩國關係發展和各領域合作的政治基礎，為中巴紐關係向更高層次、更廣領域發展提供廣闊的空間。

此前，大陸駐巴紐使館網站20日指出，楊曉光在當地媒體發表署名文章《關閉「駐巴新（巴紐）台北經濟辦事處」將進一步促進中巴紐關係與合作》。他寫道，此前收到巴紐外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）代表巴紐政府向中方發出的關於關閉「駐巴新（巴紐）台北經濟辦事處」的「重要通知」，中方高度讚賞巴紐政府作出的正確決定。

楊曉光說，巴紐政府堅定恪守一個中國原則，為中巴紐雙邊關係發展及各領域合作奠定政治基礎。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。反對任何形式的「台獨」分裂行徑，支持中國政府為實現國家統一所做的一切努力。這就是一個中國原則清晰、明確的含義。「台灣屬於中國的歷史經緯清晰。」

楊曉光在文章中表示，目前全球有183個國家在一個中國原則基礎上與中國建立外交關係，其中包括多數太平洋島國。巴紐歷屆政府過去50年均將一個中國原則作為基本外交政策。2023年1月，巴紐政府關閉「巴紐駐台灣商務代表處」；今年，巴紐政府決定關閉「駐巴紐台北經濟辦事處」。

巴布亞紐幾內亞 央視 大陸

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