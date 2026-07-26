唐山大地震50週年 預料習近平出席紀念活動

今年7月28日是中國唐山大地震50週年。唐山市已經發布27至29日禁止無人機等「低慢小」航空器及空飄物飛行的禁令。按照慣例，預料中共總書記習近平將出席今年的紀念活動。

根據河北省級新聞媒體「長城新媒體」影音號內容，唐山市政府24日發布，唐山市全市禁止無人機等「低慢小」航空器及空飄物未經審批的飛行活動，管控時間是27日0時至29日晚間12時。

管控範圍包括輕型和超輕型飛機、滑翔機、三角翼、載人氣球、無人機、繫留氣球等。

中共向來對重要紀念日逢五逢十的年份特別重視。今年適逢唐山大地震50週年，過去每個10年的紀念日，中國最高領導人都會前往唐山獻花致意。

根據河北省地震局官網，河北省地震局在6月4日已召開「唐山抗震救災50週年系列活動籌備協調會議」，主持會議的副局長劉敏表示，做好系列活動的服務保障是全年重點工作。

唐山大地震發生在1976年7月28日，地震規模達7.8。根據中國官方公布，有24.2萬人喪生，16.4萬餘人重傷，7200多個家庭全部震亡，4200多人成為孤兒，城市功能處於全面癱瘓。

新華網報導，習近平在2016年7月28日，也就是唐山大地震40週年紀念日時曾到唐山視察。當天他來到唐山地震遺址公園，在紀念牆前敬獻花籃，緬懷40年前在那場大地震中罹難的同胞和在抗震救災中捐軀的英雄。

根據中新網，前中共總書記胡錦濤2006年7月也到唐山市考察，並在28日唐山大地震30週年當天下午前往當地的抗震紀念碑廣場，向紀念碑敬獻花籃，並參觀了唐山抗震紀念館、河北理工大學地震遺址，視察震後重建的居民社區。

唐山大地震20週年時，根據北京青年報，時任中共總書記江澤民26日專程考察唐山，當天向唐山抗震紀念碑獻了花籃，並參觀唐山抗震紀念館等。