FBI局長訪北京 會陸公安部長

大陸國務院國務委員、公安部長王小洪昨天在北京會見來訪的美國聯邦調查局局長帕特爾。王小洪表示，希望雙方深化禁毒、打擊詐騙、遣返追逃嫌犯等領域合作，助力建構中美建設性戰略穩定關係。

中美在各領域競爭和對抗，在共同打擊犯罪部分，已取得部分成績。

根據新華社報導，王小洪表示，希望雙方落實五月兩國元首重要共識，在相互尊重基礎上開展更多建設性對話，深化禁毒、打擊電信網路詐騙和兒童色情犯罪、反洗錢、追逃等領域務實合作，努力取得更多視覺化成果，助力建構中美建設性戰略穩定關係，更好造福兩國人民。

另據央視報導，今年以來，中美兩國執法部門在禁毒、遣返追逃、打擊電詐等領域開展系列務實合作，取得諸多視覺化成果。

在禁毒領域。中美禁毒執法合作機制化運行，聯合破獲郭某等人走私販毒案、宮某等人跨國販賣新精神活性物質案等，切斷跨中美的販毒通道。

在打擊電信網路詐騙領域。中美阿警方聯合打擊阿拉伯聯合大公國杜拜地區的電信網路詐騙犯罪，搗毀九個詐騙窩點，抓獲二七六名嫌疑人。

在遣返追逃領域，美方將涉嫌走私販賣毒品的犯罪嫌疑人韓某某、在境外針對中國公民實施綁架殺人犯罪的嫌疑人劉某文移交中方；中國公安機關成功抓獲一名涉嫌嚴重暴力犯罪的美籍紅通逃犯並遣返美方。