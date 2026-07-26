千年瓷都景德鎮手工瓷業遺存 入選世界遺產

外國人常把「中國」與瓷器當作同義詞，而歷經十一年申請，作為近千年來最重要的瓷器產地，景德鎮「手工瓷業遺存」昨天在南韓釜山世界遺產大會成功審議通過列入「世界遺產名錄」，這是大陸第六十一項世界遺產，也是首次以「產業遺產」類型申報。

大陸國家文物局介紹，「景德鎮手工瓷業遺存」由鎮區瓷業生產中心、湖田古瓷窯址、高嶺瓷土礦遺址、長嶺瓷石礦遺址和蛟潭窯柴燃料產區等五大區域組成，共四十五個遺產點，「完整保留十至十九世紀手工製瓷全產業鏈體系」。核心是鎮區瓷業生產中心，包含御窯廠窯址、落馬橋窯址、觀音閣窯址等。整體遺產區面積近廿平方公里，加計緩衝區則達七十五點二四平方公里。

景德鎮名源自北宋景德時期，因貢瓷而得真宗賜名。歷史上許多知名的瓷器品種都產於此，舉凡宋代青白瓷、元青花、明清時期的官窯瓷器等，而「景德鎮手工瓷業遺存」填補了「世界遺產名錄」中「瓷」主題遺產的空白。

談及十一年來的申遺工作，環球時報昨引述當地浮梁縣申遺辦官員說法指出，最初的想法很簡單，「就是把有價值的遺存都報上去」。後來越來越意識到，「申遺不是做地方誌」。隨研究深入，愈來愈清晰的認識逐漸形成，「景德鎮真正獨特的價值，並不在某座古窯，也不在於某一項製瓷技藝，而在於一套完整保存至今的手工製瓷產業體系」。尤以，「高嶺供土，長嶺供石，蛟潭供柴，鎮區製瓷，河道運輸，產品銷往天下。這實際上就是明清時期世界最先進、最完整的手工製瓷生產體系」。