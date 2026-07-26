中美角力 美科技業連署倡開源AI模型

中美ＡＩ角力日趨激烈，最近一封由美國科技界巨頭聯名的公開信引發關注，公開信主張「開放ＡＩ模型應獲准蓬勃發展，而不是面臨過早限制」。此信也獲輝達執行長黃仁勳在其新開的社媒Ｘ平台上分享，獲四千多萬網友瀏覽。

中美近年在AI發展策略呈現不同方向，美國有OpenAI、Anthropic等公司發展封閉模型，中國則積極發展開源模型，希望擴大AI應用與產業生態。美國部分企業及官員將中國開源模型視為「安全威脅」或「蒸餾竊取」，但被指是‌保護既有商業壟斷‌意圖。

綜合彭博、香港經濟日報報導，包括輝達、微軟、Meta等廿五家科技公司廿四日在名為「Open Weights and American AI Leadership」的連署信中表示，採用開放方式開發ＡＩ軟體，對於持續推動人工智慧及其他關鍵經濟領域的創新十分重要。

公開信所指的開放模型，主要是「開放權重ＡＩ模型」，即容許開發者下載、檢查、修改模型核心參數，並在自有基建上運行，而非只能透過OpenAI、Anthropic等封閉平台或ＡＰＩ使用ＡＩ服務。

信中提到，開放模型能讓先進ＡＩ更容易取得及調整，新創、企業、大學及公共機構不需要由零開始訓練模型，也不用每項任務均使用昂貴的前沿封閉模型。

連署信強調，「衡量美國ＡＩ領導力的標準，不應只是某一個前沿ＡＩ模型，而應看美國能否建立一個強大、開放並滲透到各個產業的生態系統。這對於在全美創造創新和繁榮機會至關重要。」

輝達執行長黃仁勳也在其「Ｘ」平台新開設的帳號發布首條貼文時，分享這一封信。

信中提到，一九八○年代，早期開源軟體的倡議者挑戰了當時普遍認為「只有企業嚴格控制程式碼，軟體才能進步」的觀念，如今，由開源社群發展的軟體已支撐全球大部分的網際網路，到廿五日晚的貼文瀏覽次數已達四千六百萬次。

他說：「我的首篇貼文要分享一封輝達參與連署、說明開放模型為何重要的公開信。ＡＩ將改造每個產業、驅動每家公司，也將由每個國家打造。開放模型能強化安全與網路安全、加速創新與普及，並實現自主權。世界既需要最先進的封閉模型，也需要最先進的開放模型。」

這些科技企業並未在信中提及中國或上周推出開放權重模型Kimi K3的「月之暗面」，而是強調有必要加強並維持美國在ＡＩ領域的競爭力。