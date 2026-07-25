習近平將訪吉爾吉斯 雙方外長今會談磋商

大陸國家主席習近平即將出席9月1日於吉爾吉斯舉辦的上海合作組織峰會，吉國外長庫魯巴耶夫25日與中共政治局委員兼外長王毅會談時，就習近平即將對吉爾吉斯進行國事訪問的籌備進展情況進行討論。

習近平今年至今僅有出訪一次，即6月初訪問北韓。

吉爾吉斯外交部25日指出，庫魯巴耶夫當天與王毅會談時，兩人討論了習近平即將對吉爾吉斯進行國事訪問的籌備進展情況以及吉中合作的熱點問題。雙方重點關注了兩國元首層級達成的各項協議的落實情況，以及雙方外交部長首次戰略對話（去年底舉行）的成果。

消息指，會晤期間，雙方外長也探討了在貿易經濟合作、農業、工業和招商引資等領域實施聯合計畫的問題。雙方強調，應持續推動中吉烏鐵路建設和其他重大基礎建設項目。雙方確認將繼續在所有合作領域進行互動，並表示願進一步強化雙邊傳統的友好睦鄰關係。會議結束時，兩人參加了吉爾吉斯加入國際調解院的簽署儀式，以及大陸駐奧什總領事館復館儀式。

另據大陸外交部官網25日晚間消息，吉爾吉斯總統扎帕羅夫24日會見在吉訪問的王毅。扎帕羅夫表示，「對華關係是吉方對外政策優先方向」。吉方珍視雙方相互尊重、平等互利、睦鄰友好的戰略夥伴關係，願學習借鑒大陸治國理政經驗，加強經貿、投資、農業、人文等領域互利合作，大力推進中吉烏鐵路等重點項目，「吉方堅定支持中方維護自身核心利益」。吉方加入了世界人工智慧合作組織、國際調解院，以實際行動支持大陸提出的四大全球倡議，願進一步加強在聯合國、中國—中亞機制等多邊框架內的溝通協調，攜手促進地區和世界和平發展。

王毅指出，作為友好鄰邦和親密夥伴，大陸「將一如既往堅定支持吉方的獨立、主權和領土完整，堅定支持吉方走符合本國國情的發展道路」。王毅表示，大陸願同吉方加強發展戰略對接，將兩國元首重要共識轉化為更多可視化成果，提升互利合作水平，擴大人文交流，夯實中吉命運共同體根基。大陸將支持吉方辦好上海合作組織比斯凱克峰會，為促進世界和平發展繁榮作出更大貢獻。

上合組織官網日前指，7月19日至22日，上海合作組織成員國國家協調員理事會例行會議在吉方主持下于喬蓬阿塔舉行。與會代表完成了擬於2026年7月24日在喬蓬阿塔召開的上合組織成員國外長理事會會議相關材料籌備工作，並繼續就擬於2026年9月1日在比斯凱克提交上合組織成員國元首理事會審議的各類文件草案展開磋商。俄羅斯外交部官網也已公布，今年上合峰會將於8月31日至9月1日舉行。