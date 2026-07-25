陸3落馬官員皆被指喪失理想信念 同日被開除黨籍

大陸中紀委監委官網25日公布，中核集團前黨組副書記、總經理顧軍，海南省人大常委會前黨組成員、副主任肖杰，以及華潤集團前黨委委員、副總經理韓嵩因嚴重違紀違法被開除中共黨籍；韓嵩也被開除公職。

香港「明報」指出，三人皆被指喪失理想信念，對抗組織審查，違反中央八項規定精神，利用職權為他人謀利並收受巨額財物。三人均被收繳違紀違法所得，將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

中紀委官網通報指，顧軍將中共和人民賦予的公權力異化為謀取私利的工具，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在項目承攬、設備採購、款項撥付等方面謀利。

2018年，顧軍任中國核工業集團有限公司董事、總經理、黨組副書記，2024年卸任，至今年1月傳出被查。

通報顯示，肖杰對所在單位超標準發放農機補貼問題負有重要領導責任；並利用職權大肆插手工程項目，搞權錢交易，利用職務便利為他人在補貼申領、項目承攬等方面謀利。

肖杰2012年被任命為海南省三沙市委書記、市長，並履職五年。三沙是大陸地理位置最南、總面積最大、陸地面積最小、人口最少的地級市。由於三沙獨特的地理、政治、經濟意義，肖杰在網上也被稱做「最牛市長」。

通報提到，韓嵩則多次接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排，接受管理和服務對象提供的出行服務；違規收受禮品、消費卡，縱容、默許親屬違規取酬，並違規干預和插手市場經濟活動。

中紀委監委官網3月的消息顯示，韓嵩涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。作為副部級央企華潤集團的高管，他履新僅一年半，主要分管集團綜合能源核心業務。