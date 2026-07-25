快訊

不是豬肉或牛肉！哈佛認證「地球上營養最豐富動物」一個僅10大卡

好市多開賣1款高級水果！店員「1舉動」被讚翻：真的很用心

詹姆斯決定4.0「關鍵密碼」 選擇76人拚冠才是生涯首次抱團 ！

聽新聞
0:00 / 0:00

中國證監會前副主席方星海受查 涉嚴重違紀違法

中央社／ 台北25日電

中共中央紀委國家監委網站24日通報，中國證券監督管理委員會前副主席方星海涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。這是15個月內第2名落馬的中國證監會前副主席。

新浪財經報導，公開資料顯示，方星海1993年7月至1998年8月在世界銀行華盛頓總部擔任經濟學家，2013年調任中央財經領導小組辦公室，2015年10月出任中國證監會副主席、黨委委員，2024年7月中國國務院決定免去其證監會副主席職務，2025年6月出任中國金融學會副會長。

報導表示，方星海最後一次公開露面是6月24日出席2026年夏季達沃斯論壇。從公開活動來看，直至7月25日的一些會議安排中仍有方星海的名字，這意味著紀檢監察機關的調查已在保密狀態下進入收尾階段。

方星海擔任證監會副主席9年間，主要分管國際部、會計部等，在資本市場改革、對外開放、期貨市場發展、風險管控等領域多次公開發聲，並因此備受市場關注。

2022年方星海在國際金融領袖投資峰會上致辭時表示，外媒對中國的了解不夠深入，關注點較短視，建議外資直接觀察實際措施，以了解中國政策和方向，並勸喻他們不要「對賭中國及香港」。

方星海是15個月內第二名落馬的中國證監會前副主席。2025年4月，中國證監會前副主席王建軍被查，其後因涉嫌受賄被提出公訴。

中國證監會前主席易會滿去年9月也被查，今年4月遭到開除黨籍、公職的「雙開」處分。官方通報指他對關於資本市場的重大決策部署「陽奉陰違、推諉卸責」，在上市審批等方面非法收受巨額財物。

世界銀行 證監會

延伸閱讀

前大陸證監會副主席方星海被查

大陸國務院成立六藍水庫潰壩災害調查評估組

央視揭大陸官員在馬尼拉駁斥日本：決不允許把台灣從中國分裂出去

中共擾台軍機減半 南華早報：因美中關係改善

相關新聞

「中國永遠是世界和平的建設者」王毅籲上合組織加強合作

中共中央政治局委員、外交部長王毅24日在吉爾吉斯出席上海合作組織外長理事會會議時表示，中國將永遠是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，並針對上海合作組織提出四點建議，呼籲成員國進行更緊密合作。

歐盟對俄制裁名單列入中企 陸使團：堅決反對歐洲對中國甩鍋卸責

據中國駐歐盟使團網站，大陸駐歐盟使團發言人昨深夜就歐盟第21輪對俄羅斯制裁列單制裁中國企業，以答記者問形式回應稱，中方堅決反對歐方在烏克蘭危機問題上對中方甩鍋推責、污衊抹黑，堅決反對歐方無端實施列單制裁。中方敦促歐方立即糾正錯誤做法，以實際行動維護中歐關係大局。

陸公安部長王小洪會見美FBI局長帕特爾：希望深化禁毒等合作

據新華社，大陸國務院國務委員、公安部長王小洪24日在北京會見美國聯邦調查局局長帕特爾。王小洪表示，希望雙方深化禁毒、打擊詐騙等領域合作，助力建構中美建設性戰略穩定關係。

王毅會拉夫羅夫：中俄要加強戰略協作 絕不允許日本重新武裝

據大陸外交部發布消息，2026年7月24日，大陸外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。王毅表示，當前國際情勢複雜動盪，面對世界何去何從的時代之問，中俄有著堅定清醒的答案。他並表示，中俄要加強戰略協作，維護二戰勝利成果，絕不允許日本重新武裝。拉夫羅夫也表示，俄方高度警惕堅決反對日本加速「再軍事化」和擁核圖謀。

王毅會巴基斯坦外長：繼續全力支持巴基斯坦推動美伊各方重返對話談判

據大陸外交部發布消息，大陸外交部長王毅24日在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間會見巴基斯坦副總理兼外長達爾。王毅表示，中方高度讚賞巴方在伊美達成諒解備忘錄中扮演的關鍵角色，將繼續全力支持巴方發揮斡旋作用，推動各方重返對話談判，實現持久止戰。

王毅會見伊朗外長阿拉奇：美伊談判大門既然打開就不應關上

據大陸外交部消息，大陸外交部長王毅7月24日在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間會見伊朗外交部長阿拉奇。王毅表示，美伊一個多月前簽署的諒解備忘錄是多方斡旋調停的寶貴成果，寄託伊朗和中東人民止戰安邦的和平期許，不應前功盡棄。談判的大門既然打開就不應關上，和平只要還有希望就不應放棄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。