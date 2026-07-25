中國證監會前副主席方星海受查 涉嚴重違紀違法

中共中央紀委國家監委網站24日通報，中國證券監督管理委員會前副主席方星海涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。這是15個月內第2名落馬的中國證監會前副主席。

新浪財經報導，公開資料顯示，方星海1993年7月至1998年8月在世界銀行華盛頓總部擔任經濟學家，2013年調任中央財經領導小組辦公室，2015年10月出任中國證監會副主席、黨委委員，2024年7月中國國務院決定免去其證監會副主席職務，2025年6月出任中國金融學會副會長。

報導表示，方星海最後一次公開露面是6月24日出席2026年夏季達沃斯論壇。從公開活動來看，直至7月25日的一些會議安排中仍有方星海的名字，這意味著紀檢監察機關的調查已在保密狀態下進入收尾階段。

方星海擔任證監會副主席9年間，主要分管國際部、會計部等，在資本市場改革、對外開放、期貨市場發展、風險管控等領域多次公開發聲，並因此備受市場關注。

2022年方星海在國際金融領袖投資峰會上致辭時表示，外媒對中國的了解不夠深入，關注點較短視，建議外資直接觀察實際措施，以了解中國政策和方向，並勸喻他們不要「對賭中國及香港」。

方星海是15個月內第二名落馬的中國證監會前副主席。2025年4月，中國證監會前副主席王建軍被查，其後因涉嫌受賄被提出公訴。

中國證監會前主席易會滿去年9月也被查，今年4月遭到開除黨籍、公職的「雙開」處分。官方通報指他對關於資本市場的重大決策部署「陽奉陰違、推諉卸責」，在上市審批等方面非法收受巨額財物。