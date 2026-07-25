「中國永遠是世界和平的建設者」王毅籲上合組織加強合作

中共中央政治局委員、外交部長王毅24日在吉爾吉斯出席上海合作組織外長理事會會議時表示，中國將永遠是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，並針對上海合作組織提出四點建議，呼籲成員國進行更緊密合作。

據大陸外交部官網，王毅在會上表示，今年是上合組織成立25周年，從初創時期6個國家加強邊境地區軍事領域信任和打擊「三股勢力」，到如今27個國家、世界近半數人口在50多個領域進行合作，當前，百年變局加速演進，動亂變革風雷激蕩，成員國將開展更緊密合作。

他提出四點建議。一是認準「上海精神」定盤星。要始終把「上海精神」作為處理組織內部事務、開展對外交往的根本遵循，加強戰略互信，保持團結協作，堅定相互支持，堅持開放包容，以「上海精神」照亮人類命運共同體的前路。

二是築牢和平穩定防火牆。要始終倡導以對話解決爭端、以協商化解分歧、以合作守望和平，妥善解決地區和國際熱點問題。加快「四個安全中心」落地見效，提升本地區應對安全風險挑戰的能力。

三是激發共贏發展推動力。要加強本國發展戰略和區域合作倡議對接，高質量共建「一帶一路」，打造經貿投資、互聯互通、科技創新、綠色產業、數字經濟、人工智慧新的增長點，合力穩固產業鏈供應鏈，共同打造更多發展成果。

四是開創全球治理示範區。要維護聯合國權威和作用，維護聯合國憲章宗旨和原則，維護國際關係基本準則，會同近160個落實全球治理倡議參與方、120多個支持同上合組織深化合作的聯合國會員國，探討建立各方共同參與的全球治理有效模式。要完善自身運作機制，歡迎更多國家加入上合組織。

會議發表《上海合作組織成員國外交部長理事會聲明》，並簽署上合組織比什凱克峰會籌備工作相關決議。會議期間，王毅還分別同俄羅斯、白俄羅斯、烏茲別克、塔吉克、伊朗、巴基斯坦外長舉行雙邊會見。