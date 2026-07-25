歐盟對俄制裁名單列入中企 陸使團：堅決反對歐洲對中國甩鍋卸責

據中國駐歐盟使團網站，大陸駐歐盟使團發言人昨深夜就歐盟第21輪對俄羅斯制裁列單制裁中國企業，以答記者問形式回應稱，中方堅決反對歐方在烏克蘭危機問題上對中方甩鍋推責、污衊抹黑，堅決反對歐方無端實施列單制裁。中方敦促歐方立即糾正錯誤做法，以實際行動維護中歐關係大局。

2026年7月23日，歐盟透過第21輪對俄羅斯制裁方案，新增列單制裁中國企業。對此，大陸商務部已於昨24日下午迅速發布反制措施，決定將拉法特集團等14家歐盟實體列入出口管制管控名單，禁止出口業者向上述14家實體出口兩用物項，禁止境外組織及個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述14家實體。

而大陸駐歐盟使團發言人則是在昨近午夜時發表談話回應，發言人表示，歐方不顧中方堅決反對和多次嚴正交涉，在第21輪對俄羅斯制裁中新增列單制裁中方企業，中方對此強烈不滿、堅決反對，已再次向歐方提出嚴正交涉，並已採取相應措施，堅定維護中方企業正當權益。

發言人表示，中國在烏克蘭危機問題上秉持客觀公正立場，堅持勸和促談，為推動政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。中方堅決反對歐方在烏克蘭危機問題上對中方甩鍋推責、污衊抹黑，堅決反對歐方對中方企業和公民無端實施列單制裁。中方敦促歐方立即糾正錯誤做法，消除惡劣影響，以實際行動維護中歐關係大局。