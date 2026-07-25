陸公安部長王小洪會見美FBI局長帕特爾：希望深化禁毒等合作

據新華社，大陸國務院國務委員、公安部長王小洪24日在北京會見美國聯邦調查局局長帕特爾。王小洪表示，希望雙方深化禁毒、打擊詐騙等領域合作，助力建構中美建設性戰略穩定關係。

報導稱，雙方同意在執法領域繼續深化交流合作。

王小洪表示，今年5月，習近平主席同川普總統舉行歷史性會晤，為雙方各領域合作指明了前進方向。希望雙方落實兩國元首重要共識，在相互尊重基礎上開展更多建設性對話，深化禁毒、打擊電信網絡詐騙和兒童色情犯罪、反洗錢、追逃等領域務實合作，努力取得更多可視化成果，助力構建中美建設性戰略穩定關係，更好造福兩國人民。

這次中美執法高層會晤應是近期中美一系列密集官員互訪與外交接觸的一部分，就在數日前，大陸外交部副部長馬朝旭應邀訪問美國，與美國常務副國務卿蘭道及國防部副部長柯伯吉等舉行了磋商。