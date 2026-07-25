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王毅會拉夫羅夫：中俄要加強戰略協作 絕不允許日本重新武裝

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2026年7月24日，大陸外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。 大陸外交部網站
2026年7月24日，大陸外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。 大陸外交部網站

據大陸外交部發布消息，2026年7月24日，大陸外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。王毅表示，當前國際情勢複雜動盪，面對世界何去何從的時代之問，中俄有著堅定清醒的答案。他並表示，中俄要加強戰略協作，維護二戰勝利成果，絕不允許日本重新武裝。拉夫羅夫也表示，俄方高度警惕堅決反對日本加速「再軍事化」和擁核圖謀。

王毅表示，今年5月，習近平主席同普丁總統在北京舉行重要會晤，推動中俄關係進入更有作為、更快發展的新階段。中國預祝俄方9月新一屆國家杜馬選舉順利舉行，堅定支持俄羅斯人民自主做出的選擇。今年為中俄簽署睦鄰友好合作條約和上海合作組織25週年。在條約指引下，中俄樹立新型國與國關係及大國關係的典範。

他說，上合組織現已成為世界穩定力量，國際聲望持續提升。雙方要共同支持上合組織發展壯大，弘揚「上海精神」，為完善全球治理、構建人類命運共同體注入生機活力。

王毅表示，當前國際情勢複雜動盪，面對世界何去何從的時代之問，中俄有著堅定清醒的答案。雙方要以兩國元首重要共識為遵循，走好獨立自主的發展振興之路，走好全面戰略協作的互信之路。要規劃好下階段高層交往，延續務實合作成長態勢，增強合作定力與韌性。

他表示，中俄也要加強戰略協作，維護二戰勝利成果，絕不允許日本重新武裝。雙方要密切多邊協調，期待俄方繼續支持APEC「中國年」各項活動，加強在聯合國等多邊平台的相互支持。

拉夫羅夫表示，元首外交是俄中關係的重要引擎。普丁總統今年成功訪華，兩國領導人會晤累計超過50次，引領兩國關係不斷跨上新階梯。

他說，俄中剛剛共同慶祝了睦鄰友好合作條約簽署25週年，顯示了兩國互信水準持久強勁。俄方祝賀中方成功舉辦世界人工智慧大會，並已加入世界人工智慧合作組織，期待藉此深化兩國創新科技合作。上合組織成立25年來，在俄中推動下，發展成為富有潛力的區域性組織，吸引越來越多志同道合國家加入。

他表示，俄方高度警惕堅決反對日本加速「再軍事化」和擁核圖謀。中俄雙方可進一步加強在聯合國、亞太經合組織、二十國集團、金磚、東亞合作等多邊框架內戰略協作，推動建構更民主公正的多極世界。

消息稱，雙方也深入就共同關心的國際和地區問題交換意見。

王毅 日本 俄羅斯

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