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王毅會巴基斯坦外長：繼續全力支持巴基斯坦推動美伊各方重返對話談判

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2026年7月24日，大陸外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間會見巴基斯坦副總理兼外長達爾。 大陸外交部網站
2026年7月24日，大陸外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間會見巴基斯坦副總理兼外長達爾。 大陸外交部網站

據大陸外交部發布消息，大陸外交部長王毅24日在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間會見巴基斯坦副總理兼外長達爾。王毅表示，中方高度讚賞巴方在伊美達成諒解備忘錄中扮演的關鍵角色，將繼續全力支持巴方發揮斡旋作用，推動各方重返對話談判，實現持久止戰。

王毅表示，中巴關係始終走在時代前面。雙方要共同落實兩國領導人達成的重要共識，積極推動各層級交往與各領域合作，加速建構更緊密的中巴命運共同體。中方高度讚賞巴方在伊美達成諒解備忘錄中扮演的關鍵角色，將繼續全力支持巴方發揮斡旋作用，推動各方重返對話談判，實現持久止戰。

他表示，中方願加強同巴方在上海合作組織、聯合國等多邊平台協作，維護兩國共同利益和全球南方正當權益。

達爾表示，巴中利用一切場合保持溝通協調十分必要。當前中東海灣局勢驟然升級不符合任何一方利益，巴方願繼續進行和平斡旋努力，感謝中方一以貫之的支持協助。

達爾說，巴方願同中方加強在上海合作組織、中巴孟合作等多邊框架內的協作配合，為維護區域和平、穩定與發展做出應有貢獻。

王毅也會見了塔吉克斯坦外長穆赫里丁。王毅表示，今年5月，拉赫蒙總統對華成功進行國事訪問，習近平主席同他就中塔關係發展做出新的戰略部署。此訪最重要成果是簽署了《中塔永久睦鄰友好合作條約》，在中亞地區開創了先例。雙方也發表兩國《關於深化新時代全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》，宣示攜手推動建構中塔命運共同體的決心。雙方外交部的共同任務就是把兩國元首共識轉化為實際行動，規劃好各層級交往，推動能源、互聯互通、反恐安全等領域合作走深走實，以更多合作成果造福兩國人民。

穆赫里丁表示，拉赫蒙總統今年訪華極為成功，取得豐碩成果，進一步鞏固兩國高水準互信，開啟了雙邊關係嶄新篇章。中國已成為塔方最大經貿夥伴，塔方對兩國合作前景充滿信心，願同中方深入落實訪問達成的各項共識，加強能源等領域務實合作，合力打擊恐怖主義，推動塔中新時代全面戰略合作夥伴關係更上層樓。

2026年7月24日，大陸外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間會見塔吉克斯坦外長穆赫里丁。 大陸外交部網站
2026年7月24日，大陸外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間會見塔吉克斯坦外長穆赫里丁。 大陸外交部網站

巴基斯坦 王毅

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