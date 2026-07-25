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王毅會見伊朗外長阿拉奇：美伊談判大門既然打開就不應關上

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2026年7月24日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間會見伊朗外交部長阿拉奇。 大陸外交部網站
2026年7月24日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間會見伊朗外交部長阿拉奇。 大陸外交部網站

據大陸外交部消息，大陸外交部長王毅7月24日在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間會見伊朗外交部長阿拉奇。王毅表示，美伊一個多月前簽署的諒解備忘錄是多方斡旋調停的寶貴成果，寄託伊朗和中東人民止戰安邦的和平期許，不應前功盡棄。談判的大門既然打開就不應關上，和平只要還有希望就不應放棄。

阿拉奇則表示，美方違反雙方達成的諒解備忘錄，導致局勢緊張升級。伊方談判意願從未改變，也不希望衝突持續下去。

王毅表示，近期中東海灣局勢再度緊張升級，中方對此深表關切。一個多月前簽署的諒解備忘錄是多方斡旋調停的寶貴成果，寄託伊朗和中東人民止戰安邦的和平期許，不應前功盡棄。談判的大門既然打開就不應關上，和平只要還有希望就不應放棄。

他說，當務之急是堅持談判化解爭端方向，回歸落實備忘錄共識。身為全面戰略夥伴，中方堅定支持伊朗維護自身主權、安全和民族尊嚴，將秉持習近平主席提出的維護和促進中東和平穩定四點主張，繼續支持巴基斯坦等各方斡旋努力，儘早恢復當事方對話談判，妥處荷莫茲海峽問題，推進鄰國間關係改善，共謀海灣國家集體安全，為中東地區和平安寧間關係改善，為恢復中東地區和平安，為恢復中東地區和平安，為恢復中東地區。

消息稱，阿拉奇通報了中東海灣地區最新局勢，表示美方違反雙方達成的諒解備忘錄，導致局勢緊張升級。伊方談判意願從未改變，也不希望衝突持續下去，敦促美方信守承諾，保持克制，與伊方相向而行，尋找合理解決方案。

他說，在當前關鍵時刻，伊中作為全面戰略夥伴，加強溝通協調至關重要。感謝中方始終秉持客觀公正立場，一以貫之勸和止戰，期待中方繼續發揮重要作用，推動局勢走向緩和降溫。

2026年7月24日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間會見伊朗外交部長阿拉奇。 大陸外交部網站
2026年7月24日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會期間會見伊朗外交部長阿拉奇。 大陸外交部網站

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