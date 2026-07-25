陸海警水砲 驅離菲律賓公務船

大陸與菲律賓的南海島礁爭端持續，連日來雙方在相關海域發生多次衝突，昨天菲律賓公務船進入大陸控制的黃岩島（我稱民主礁）水域，遭大陸海警水砲驅離，大陸海警稱菲船「執意侵闖」黃岩島領海，並警告菲方停止侵權挑釁，否則一切後果「由菲方承擔」。

這是中菲本周第三次在南海發生衝突。在黃岩島海域，大陸海警廿三日向菲律賓船隻噴射「警示性水砲」，水柱只射向海面，昨天衝突進一步升級。

據大陸海警局官網消息，該局發言人姜略表示，七月廿四日，菲律賓組織七艘公務船、三艘海警艦、一艘運魚船，並唆使大量漁船位於黃岩島管轄海域非法聚集。其間，菲三○○一、三○○五、三○一七等三艘公務船不顧大陸海警一再勸阻和警告，「執意侵闖」黃岩島領海。

姜略稱，大陸海警依法對菲侵權船隻採取喊話警告、攔阻管制、水砲噴射等必要措施予以堅決驅離，現場操作專業規範、正當合法。

姜略稱，菲方廿日在仁愛礁「暴力襲擊」大陸海警，又連續兩天派艦船侵闖黃岩島管轄海域，「在南海多點生事、蓄意挑釁，嚴重侵犯中方主權和海洋權益，嚴重破壞南海和平穩定」，「正告菲方立即停止侵權挑釁行徑，否則由此產生的一切後果由菲方承擔」。

菲律賓海岸防衛隊則批評大陸海警船「魯莽」操作，與菲拿督帕杜希諾格號相距約僅七公尺，並以水砲攻擊，該艦一度失去衛星連線，大陸海警也嘗試用水砲噴射另外兩菲船，但未擊中。

大陸外交部發言人林劍昨稱，「黃岩島是中國的固有領土」，菲船蓄意衝闖在先，中方採取必要措施維護自身權利和安全合理合法，現場操作專業規範，「無可指責」。他並指，菲方又一次安排記者參與侵權行動，蓄意挑釁滋事並借機炒作，「人為的製造海上緊張局勢」，恰恰證明，菲律賓就是南海和平穩定的破壞者和麻煩製造者。

對菲律賓總統小馬可仕廿三日晚間與美國總統川普通話，川普稱將在下次與大陸國家主席習近平會晤時「向中方提出菲律賓的關切」，林劍回應，美國不是南海問題的當事方，又稱「試圖借助域外國家挑釁滋事，最後只會淪為被人利用的工具，吞下自己釀成的苦果」。