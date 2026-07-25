陸兩棲戰車 海上射實彈

大陸前天公布近日在台灣海峽中線西側、福建東山島近海一帶實施實彈射擊。值此，共軍東部戰區釋出第七十三集團軍某旅兩棲裝甲分隊進行海上戰鬥射擊考核的消息，稱「全程緊貼實戰化背景，重點錘鍊海上精準打擊能力」，照片清楚可見兩棲戰車在海上發射實彈。

大陸前天發布航行警告指，廿三日與廿四日的上午六時至傍晚六時，在台灣海峽進行實彈射擊。根據陸方公布的座標，畫設的兩塊禁航區約在福建東山島近海一帶，均在台海中線以西。而東山島及周邊海域長期以來是共軍兩棲登陸作戰訓練基地。

東部戰區昨天下午在微信公眾號發布消息，披露在「盛夏時節」，某瀕海訓練場上，第七十三集團軍某旅兩棲裝甲分隊海上戰鬥射擊考核「正在進行」，並提及彈無虛發、火力全開。

第七十三集團軍又被稱為「對台一線部隊」，其軍部駐地位於廈門。儘管消息未明確提及此考核的時間地點，但描述與前述航行警告高度相近。

東部戰區釋出的畫面可見至少八輛兩棲戰車參與考核。內文描述現場狀況指，各車組在海上開展戰鬥隊形行進，抵達任務海域後，各車組密切協同配合，實施海況觀測、目標偵查，發現敵軍裝甲目標。隨後車長通報敵情，炮手同時做好射擊準備，最終採用側、正向輪番開展火力打擊。

東部戰區昨日還釋出三段短影片，稱戰區海軍某部組織艦載直升機實彈射擊及海上著艦訓練，畫面可見艦載直升機發射實彈以及準備在海上著艦。

港媒大公報引述大陸軍事專家宋忠平指出，本次由海事部門發布航行警告，演訓整體畫定範圍、投入規模相對有限，屬於適度克制、點到即止的戰備訓練，且海事航行警告對應的軍演，參演力量既包含解放軍，也可納入海警執法力量。