陸數學家 首獲最高榮譽菲爾茲獎

二○二六年菲爾茲數學獎由中國青年數學家王虹、鄧煜獲得。菲爾茲獎是國際數學界最高榮譽，因諾貝爾獎未設立數學獎，菲爾茲獎因此被譽為「數學界的諾貝爾獎」。菲爾茲獎設有四十歲以下的硬性門檻，四年才評一次，每次最多四人。近百年來全球得主總數只有數十人，稀缺度遠超過諾貝爾獎。法國總統馬克宏還親自致電向王虹祝賀。

央視新聞報導，王虹（三十五歲），鄧煜（三十七歲）皆為北京大學校友。這是中國數學家首次獲得菲爾茲獎，也是中國數學家首次在同一屆國際數學家大會上同時獲得兩枚菲爾茲獎，實現了中國數學發展的歷史性突破。

二○二五年二月，王虹與合作者以一二七頁論文證明了掛谷猜想，一時間轟動全球，大陸各社群媒體更是掀起一陣狂歡。

另據澎湃新聞，鄧煜與合作者哈尼、馬驍共同完成長時間尺度下硬球粒子系統到玻爾茲曼方程的嚴格推導，建立從牛頓硬球動力學到玻爾茲曼方程再到納維-斯托克斯方程的推導鏈條，在希爾伯特-斯托克斯方程上取得關鍵性。

鄧煜一九八九年出生於廣東，中學成績優異被保送至北京大學數學科學學院，二○○九年進入麻省理工學院，二○一五年獲得普林斯頓大學數學博士學位，現任芝加哥大學教授。王虹一九九一年出生於廣西桂林，二○○七年考入北京大學地球與太空科學學院，後轉入數學科學學院。她先後獲得巴黎第十一大學碩士學位及麻省理工學院博士學位，現任紐約大學柯朗數學科學研究所教授及法國高等科學研究所終身教授。

法國總統馬克宏還親自打電話祝賀王虹說，「真了不起！」馬克宏在他的Ｘ帳號上貼文稱，「恭喜王虹，菲爾茲獎得主！」同時附上他與王虹通話的短影片。在貼文中馬克宏說，「她在法國綜合理工學院接受培訓，她體現了我們研究與教育的卓越水準，驕傲！」馬克宏還說，「選擇法國，擁抱科學」。

除了鄧煜和王虹之外，還有美國數學家約翰·帕登和加拿大數學家雅各布·齊默曼也獲得了此次菲爾茲獎。