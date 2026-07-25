川習再會 習近平9月將訪美 聚焦AI議題

中國大陸外交部副部長馬朝旭日前赴美與美國副國務卿蘭道舉行磋商，並會見白宮國安會、國防部等官員與參眾兩院議員，被認為是為大陸國家主席習近平回訪美國做準備。美國總統川普則再度表示，習近平將於九月廿四日訪美，屆時二人將就人工智慧（ＡＩ）問題展開對話。

美國總統川普廿三日說，大陸國家主席習近平九月廿四日將到訪。川普還說，「我之前（五月）在北京時，我倆談過（ＡＩ）這個話題，我們會再談一次」。

對於美國財長貝森特廿一日接受福斯財經新聞網訪問時指稱，川普政府將調查大陸ＡＩ是否由美國模型蒸餾而出。

貝森特聲稱，在許多大陸ＡＩ模型發現美國大型語言模型的浮水印，「這令人無法接受。我們將在未來幾天或幾周內展開調查」。

對於大陸疑竊取美國ＡＩ模型，白宮發言人李維特廿三日也說，這是川普政府高度重視的事項，正追蹤掌握相關情況。這攸關美國國安，必須確保美國在ＡＩ競爭保持主導地位。

大陸外交部網站發布，馬朝旭廿二日至廿三日「應邀」訪問美國，除與蘭道磋商，還會晤了白宮國安會亞洲事務高級主任簡以榮、國防部副部長柯伯吉，並與國會參眾兩院議員交流，就落實中美兩國元首重要共識、推動構建中美建設性戰略穩定關係深入交換意見。

彭博昨引述知情人士指出，馬朝旭本周訪問華府，目的是了解美方對即將舉行的ＡＩ會談有何期待，以及討論範圍與可能取得的成果，中方還希望明確會談議程，以便決定派遣哪些官員參會。

對於習近平訪美以及中美元首將就ＡＩ對話，大陸外交部發言人林劍昨在記者會重申，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，並表示中方願同美方一道在ＡＩ領域落實好兩國元首的重要共識。

另外，美國國務卿魯比歐廿三日在菲律賓接受日本放送協會（ＮＨＫ）訪問時說，美國對台軍售和習近平訪美並無關聯，如同任何軍售，華府必須先滿足自身的裝備需求；美國不希望印太淪為衝突之地，因此希望處理好美中關係，並重申美國對台政策沒變。