周五打虎！曾擔任大陸證監會副主席9年 方星海被查

中共中央紀委國家監委網站24日發布，曾擔任大陸證監會副主席九年的方星海，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

新浪財經報導，方星海在證監會任職期間，手裡權力握有兩塊，分別是IPO、上市審核、基金、期貨監管；以及資本市場對外開放。

關於資本市場對外開放方面，外資進A股、滬深港通、境外投資、國際市場溝通，基本都是方星海出面，因此他常年出席達沃斯、陸家嘴論壇，對著全世界投資人喊話。

2016年A股熔斷機制失敗之後，他直接在國際論壇坦言，熔斷機制並不適合我們的市場，敢於承認政策試錯，當時給不少人留下很深印象。

方星海一直主張，放開量化交易、放寬外資限制、減少行政幹預、讓市場自己波動。不少A股股民記得他於2019年曾說過一句話：「國內投資者總在猜市場底部不敢進場，反而是外資敢於大膽買入。」這句話當時在網上引發巨大討論。

方星海於2019年還提出，新股44%首日漲停板限制不合理，「沒有交易量的價格是虛幻的」，建議直接取消，讓市場自己定價。

同時他主張放開股指期貨交易限制，讓市場交易更加活躍，不要過多行政干預。

方星海一直堅定一個觀點：外資是A股重要的增量資金，要持續擴大對外開放，歡迎海外資本來華投資。就算退休之後，2026年陸家嘴論壇上他還提議，編制橫跨滬深港三地的綜合指數，進一步方便外資投資大陸市場。

現年62歲的方星海，浙江樂清人，14歲隨父母到上海，考進復旦附中後，又考上清華大學經濟管理學院。

在清華讀書時，方星海抓住機會通過「鄒至莊出國計畫」赴美留學，先在匹茲堡大學讀碩士，後轉入史丹佛大學拿下經濟學博士學位。他的博導是大名鼎鼎的諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨。

博士畢業後，方星海選擇去世界銀行工作5年，跑遍了發展中國家。1998年他回大陸工作，先後在中國建設銀行、銀河證券和上海證券交易所任職，一路做到副總經理。

2005年起，他執掌上海市金融服務辦公室長達8年，深度參與上海國際金融中心的建設。

2015年，他出任大陸證監會副主席，主要分管國際業務，大力推動了資本市場的雙向開放。直到2024年7月因退休離任，做了近九年。2025年6月，方星海出任中國金融學會副會長。