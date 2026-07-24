快訊

科技巨頭報喜 台指期夜盤上半場站回44K大關

張景森轟北宜高鐵是「盲腸高鐵」怒退民進黨 鐵道局長發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

周五打虎！曾擔任大陸證監會副主席9年 方星海被查

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共中央紀委國家監委網站24日發布，前大陸證監會副主席方星海，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。中新社
中共中央紀委國家監委網站24日發布，前大陸證監會副主席方星海，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。中新社

中共中央紀委國家監委網站24日發布，曾擔任大陸證監會副主席九年的方星海，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

新浪財經報導，方星海在證監會任職期間，手裡權力握有兩塊，分別是IPO、上市審核、基金、期貨監管；以及資本市場對外開放。

關於資本市場對外開放方面，外資進A股、滬深港通、境外投資、國際市場溝通，基本都是方星海出面，因此他常年出席達沃斯、陸家嘴論壇，對著全世界投資人喊話。

2016年A股熔斷機制失敗之後，他直接在國際論壇坦言，熔斷機制並不適合我們的市場，敢於承認政策試錯，當時給不少人留下很深印象。

方星海一直主張，放開量化交易、放寬外資限制、減少行政幹預、讓市場自己波動。不少A股股民記得他於2019年曾說過一句話：「國內投資者總在猜市場底部不敢進場，反而是外資敢於大膽買入。」這句話當時在網上引發巨大討論。

方星海於2019年還提出，新股44%首日漲停板限制不合理，「沒有交易量的價格是虛幻的」，建議直接取消，讓市場自己定價。

同時他主張放開股指期貨交易限制，讓市場交易更加活躍，不要過多行政干預。

方星海一直堅定一個觀點：外資是A股重要的增量資金，要持續擴大對外開放，歡迎海外資本來華投資。就算退休之後，2026年陸家嘴論壇上他還提議，編制橫跨滬深港三地的綜合指數，進一步方便外資投資大陸市場。

現年62歲的方星海，浙江樂清人，14歲隨父母到上海，考進復旦附中後，又考上清華大學經濟管理學院。

在清華讀書時，方星海抓住機會通過「鄒至莊出國計畫」赴美留學，先在匹茲堡大學讀碩士，後轉入史丹佛大學拿下經濟學博士學位。他的博導是大名鼎鼎的諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨。

博士畢業後，方星海選擇去世界銀行工作5年，跑遍了發展中國家。1998年他回大陸工作，先後在中國建設銀行、銀河證券和上海證券交易所任職，一路做到副總經理。

2005年起，他執掌上海市金融服務辦公室長達8年，深度參與上海國際金融中心的建設。

2015年，他出任大陸證監會副主席，主要分管國際業務，大力推動了資本市場的雙向開放。直到2024年7月因退休離任，做了近九年。2025年6月，方星海出任中國金融學會副會長。

延伸閱讀

曾任溫家寶秘書！陸水利部前副部長田學斌 涉權色交易被「雙開」

31歲保全8戰北京清華錄取了！曾被家長喊「不學習就像他」 終極志向在哈佛

央視揭大陸官員在馬尼拉駁斥日本：決不允許把台灣從中國分裂出去

40歲勇辭公職！他用「槓鈴策略」翻轉資產 保守配積極 不怕股災安心退

相關新聞

周五打虎！曾擔任大陸證監會副主席9年 方星海被查

中共中央紀委國家監委網站24日發布，曾擔任大陸證監會副主席九年的方星海，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

大陸連2天台海實彈射擊之際 東部戰區釋出兩棲戰車海上開火畫面

大陸海事部門公告23日至24日在台灣海峽中線西側、福建東山島近海一帶實施實彈射擊。共軍東部戰區24日下午釋出第73集團軍某旅兩棲裝甲分隊進行海上戰鬥射擊考核的消息，稱「全程緊貼實戰化背景，重點錘鍊海上精準打擊能力」，現場照片清楚可見至少8輛兩棲戰車參與，並在海上開火。

川普對台政策轉向？美前外交官：言之過早

美國總統川普5月對大陸進行訪問，隨後就涉台議題拋出不希望看到有人獨立、不希望遠赴9500英里外作戰、更提及軍售台灣是與北京談判的好籌碼等，對於這是否意味著美國對台政策轉向，港媒引述美國前外交官傅立民分析表示，還言之過早。

民眾赴陸失聯或被捕受矚 海基會：問題本質在大陸不願通報也拒絕協助

民眾赴大陸失聯、遭盤問或者人身安全受限的問題，近期引起政府高度的關注，而海基會表示，該會服務專線收到的陳情都會轉給相關單位，問題的本質在於中國大陸沒有辦法確保台灣的民眾前往中國大陸的安全跟自由，也不太願意就原本兩岸協定的義務的部分進行通報...

菲律賓逾10船開進民主礁 陸海警今再度水炮驅離

大陸與菲律賓的南海島礁爭端持續，雙方外長在馬尼拉會晤後，最新局勢是大陸海警已經繼續使用水炮驅離進入民主礁領海的菲律賓船隻，陸方並警告菲律賓，停止侵權挑釁，否則一切後果「由菲方承擔」。

策進會召開董監事會 賴秀如：維持台港經貿文化良性互動

台港經濟文化合作策進會（策進會）於今（24）日召開第六屆董事、監察人第四次聯席會議，由董事長賴秀如主持，賴秀如指出，下半年策進會持續以積極態度辦理多元活動，也將維持台港經貿文化良性互動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。