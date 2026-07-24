中共擾台軍機減半 南華早報：因美中關係改善

與去年同期相較，今年上半年，共軍戰機擾台架次減半。香港南華早報分析指出，主要是美中關係改善、北京與台北非官方接觸，及共軍反腐、改變對台策略等多種因素造成。

報導指出，2026年上半年共軍戰鬥機在台灣附近空域的出動架次降至3年來的最低水準，北京正在調整海峽兩岸軍事戰略，將空中任務減少一半，並增加在台灣附近海域的海警巡邏。

今年上半年，在台灣附近發現的共軍戰機數量比去年同期減少一半以上，至1334架。台灣未偵測到共軍戰機的天數也創下新高，此外，共軍也沒有在台灣島周圍進行任何大規模演習，這是2022年以來的第一次。

觀察家表示，北京與美國關係改善，以及美國對台軍售和北京、台北之間的非官方接觸，可能是促成這項變革的關鍵外部因素之一。他們認為，北京方面的內部因素也可能在起作用，包括控制軍費開支和轉變共軍演習的重點。

2025年，空中壓力達到頂峰，共軍在台灣附近出動的飛機架次達到年度最高值（5461架次），越過台灣海峽中線的飛機架次也達到最高值（3782架次）。但今年上半年，共軍飛機在台灣週邊的出動架次降到不及2025年每半年期間的一半：1月至6月（2762架次）和 7月至12月（2699架次）。

今年1月至6月30日，有38天未發現共軍飛機，遠多於去年上半年的6天和下半年的8天。

報導稱，專家們普遍認為，台灣週邊大陸軍事活動的減少，主要歸功於中國國家主席習近平和美國總統川普在北京舉行的峰會，雙方在峰會上都大力宣揚了有關戰略穩定的協議。

儘管世界兩大經濟體之間持續存在緊張關係，但雙方正努力穩定關係，北京、華盛頓和台北方面都釋放出微妙的緩和訊號。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam Schoolof International Studies）軍事專家許瑞麟（Collin Koh）說：「在（川普）與習近平會晤之後，兩國領導人就努力緩和緊張局勢，尤其是在台灣問題上，達成了某種共識。」

許瑞麟指出，根據媒體消息，川普可能會推遲或取消對台軍售，「那麼北京方面就沒有理由不採取明顯的對等措施。而這正是一個非常明顯的對等措施。」

人民大學國際關係學教授時殷弘也表示，北京一直在關注美國的武器銷售。「台灣週邊的軍事行動似乎已經大幅減少，並且持續了數月之久，這可能是因為（大陸）沒有給出任何重大理由，讓（美國）及其相關盟友增加對台北的軍事支持。」

其次，報導稱，今年上半年，北京方面也加強了與國民黨的接觸。習近平與國民黨主席鄭麗文4月舉行首次會談。隨後，北京方面公佈了10項旨在促進兩岸經濟交流的措施。

美國智庫「防禦優先作為」（Defense Priorities）亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）表示，北京現在意識到「鄭的言論正在對台灣政治產生一定影響，某種程度上打開了一扇窗，讓兩岸關係的討論更加廣泛」。

報導稱，美國情報界正在推翻先前對「戴維森（Philip Davidson）窗口」的評估，即大陸將在2027年攻擊台灣的觀點。美國國家情報總監辦公室在3月的一份報告中表示，「中國領導人目前沒有計劃在2027年入侵台灣」，這推翻了過去六年來一直影響美國作戰部隊戰略的預測。

觀察家表示，共軍訓練重點的轉變以及削減成本的呼聲，也可能是造成這項變化的原因。

共軍軍事專家傅前哨表示，共軍節奏的變化，部分原因是共軍已經完成了對台灣週邊地區的管理和控制，而且共軍的訓練重點已經擴展到了西太平洋地區。他說：「根據目前的海峽兩岸形勢，我們已經做出了調整，現在更多的訓練是在遠海進行，不一定是在台灣海峽附近。」

此外，分析人士也指出，北京持續進行的反腐敗運動對軍方領導層的影響，以及北京呼籲削減軍隊開支，也可能是造成這現象的原因。這場運動導致共軍高層領導和各軍種、戰區司令部許多高級將領下台，原中央軍事委員會7名成員中只剩下2名。

「軍隊指揮鏈的重組必然需要很長時間，同時財政能力的萎縮在短期內，甚至在更長的時間內都不會停止，」中國人民大學教授時殷弘說。

另一方面，報導指出，台灣周遭已經出現了新的緊張局勢。從6月開始，包括海警船和勘測船在內的中國大陸官方船隻數量大幅增加。今年上半年，這些執法船隻的數量增加到252艘，比去年7月至12月（133艘）增加了 89%，比前六個月（152艘）增加了66%。