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我駐澳代表出席工黨大會 北京批「蹭會」敦促有關方面按一中原則處理

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為2022年澳洲工黨黨魁艾班尼斯（中）帶領該黨贏得大選。路透
圖為2022年澳洲工黨黨魁艾班尼斯（中）帶領該黨贏得大選。路透

澳洲執政黨工黨政府上台後積極改善與大陸的關係，不過該黨最近50周年全國大會上，邀請我駐澳代表處官員出席，遭中共外交官抗議未成後離場，北京方面24日指出，敦促有關方面切實按照一個中國原則妥善處理涉台問題，不為台獨分裂行徑提供任何便利和平台。

大陸外交部發言人林劍24日回應我駐澳代表處官員出席工黨活動時，稱台灣當局人員四處蹭會刷存在感，進行「謀獨」活動，註定徒勞無功。「中方敦促有關方面切實按照一個中國原則妥善處理涉台問題，不為『台獨』分裂行徑提供任何便利和平台」。

日前大陸駐澳洲大使肖千已經辭行拜會澳洲總督，據澳洲媒體「The Nightly」消息，傳出大陸外交部亞洲司司長劉勁松將接任大使一職，但尚未獲得官方證實。

另外，美國貿易代表辦公室23日發布公告，宣佈依據《1974年貿易法》第301條，以「強迫勞動」為名對60個國家和地區徵收10%至12.5%的關稅，以替代24日到期的全球進口關稅。新關稅定於美國東部時間24日生效。對於上述消息，林劍回應時表示，「中方在中美經貿問題上的立場是一貫的、明確的，反對各種形式的單邊關稅措施。關稅戰、貿易戰不符合任何一方利益」。

而就大陸副外長馬朝旭訪美，傳出雙方同意設立人工智慧工作組，林劍說，「關於馬朝旭副部長訪問美國，我們已經發布了消息稿，訪問期間雙方就落實中美兩國元首的重要共識，推動構建中美建設性戰略穩定關係深入交換了意見。人工智慧是國際社會共同面臨的重大時代課題，中方願同美方一道在人工智慧領域落實好兩國元首的重要共識」。

澳洲 北京

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