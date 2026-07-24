民眾赴陸失聯或被捕受矚 海基會：問題本質在大陸不願通報也拒絕協助

民眾赴大陸失聯、遭盤問或者人身安全受限的問題，近期引起政府高度的關注，而海基會表示，該會服務專線收到的陳情都會轉給相關單位，問題的本質在於中國大陸沒有辦法確保台灣的民眾前往中國大陸的安全跟自由，也不太願意就原本兩岸協定的義務的部分進行通報，更拒絕就兩會機制上進一步協助。

海基會副祕書長黎寶文24日下午在例行背景說明會上，就赴陸相關統計做出上述說明。本報記者提問，海基會在統計過程中扮演何種角色，後續跟家屬的聯繫有何規劃？黎寶文說，海基會透過緊急服務專線接受陳情，陸委會公布的數據許多都是海基會接到陳情向陸委會等主管機關呈報的結果。

他表示，瞭解情況後海基會就循既有的標準作業程式，大概有三個面向，第一個當然會函請海協會協調陸方相關部門來協尋，這個是既有兩岸兩會的管道。第二會協請國內各個權責機關循各自管道協助。第三個也會協請中國各地的台商協會，就近協尋，或者是進一步跟台辦諮詢。

當了解狀況跟相關的通報之後，海基會還是會持續追蹤跟管考，包含跟當事人做持續性的聯繫，根據主管機關或者是當事人的囑託提供必要的協助，比方說像是法律的協助。

簡言之就是通報、事後關懷與追蹤。

他強調，非常遺憾，中國大陸目前為止沒有辦法確保台灣的民眾前往中國大陸的安全跟自由，也不太願意就原本兩岸協定的義務的部分來進行通報，更拒絕在兩岸兩會的機制上來做進一步協助，他認為問題的本質是這一部分，期待中國大陸未來能夠在這一部分有調整，共同來確保兩岸人民交流的權利。

媒體詢問先前4人被捕原因，黎寶文僅說沒有進一步的訊息。至於私下找管道協助遇到詐騙的案例，他也說沒辦法提供進一步訊息，也說若是私底下用中間人，沒辦法確定是用什麼方式，或者承諾，這就是「不確定因素」。

本報記者也詢問，這將近400個案例是否都沒有對岸的通報，以及海基會後續連繫如果有找到人或者是確定觸犯大陸法律的情況大約如何，黎寶文回應，過去曾經有案例是我方做相關的揭露之後對岸就進行通報，「適時的揭露，其實的確是有可能造成比較好的效果」。他也提到，先前也曾有原本失聯的人確定被關押，但有沒有失聯人後來自己返台的案例？他說沒有明確統計數據。