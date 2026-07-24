川普稱將與習近平談AI 陸外交部：願落實兩國元首共識

美國總統川普昨天表示，將在中國國家主席習近平9月24日訪美時，與他討論人工智慧（AI）相關議題。中國外交部發言人林劍今天表示，中方願與美方一起在AI領域落實好兩國元首的重要共識。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人林劍24日主持例行記者會時，路透社記者就中國領導人訪美及兩國元首將就人工智慧問題進行對話一事提問。

林劍表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。中方願與美方一起在人工智慧領域落實好兩國元首的重要共識。

記者提問，中國外交部副部長馬朝旭訪問美國期間，中美將就成立人工智慧工作組的問題進行討論，外交部可否證實有關消息。

對此，林劍表示，馬朝旭訪美期間雙方就落實中美兩國元首的重要共識，推動構建中美建設性戰略穩定關係深入交換了意見。人工智慧是國際社會共同面臨的重大時代課題，重申中方願與美方一道，在人工智能領域落實好兩國元首的重要共識。

美中AI競爭激烈，美媒日前報導，中國的開放權重（open-weight）模型正在加速發展，以追趕OpenAI和Anthropic等美國公司的領先產品，引發美國科技業高層與政府官員擔憂，美國在AI競賽中的領先地位可能不保。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前指出，川普政府將調查中國AI是否由美國模型蒸餾而出。