菲律賓逾10船開進民主礁 陸海警今再度水炮驅離

大陸與菲律賓的南海島礁爭端持續，雙方外長在馬尼拉會晤後，最新局勢是大陸海警已經繼續使用水炮驅離進入民主礁領海的菲律賓船隻，陸方並警告菲律賓，停止侵權挑釁，否則一切後果「由菲方承擔」。

據大陸海警局官網24日消息，該局發言人姜略表示，7月24日，菲律賓組織7艘公務船、3艘海警艦、1艘運魚船，並唆使大量漁船位於黃岩島管轄海域非法聚集。其間，菲3001、3005、3017三艘公務船不顧大陸海警一再勸阻和警告，「執意侵闖」黃岩島領海。

姜略稱，大陸海警依法對菲侵權船隻採取喊話警告、攔阻管制、水炮噴射等必要措施予以堅決驅離，現場操作專業規範、正當合法。

大陸方面指出，菲繼7月20日位仁愛礁「暴力襲擊」大陸海警執法人員後，又連續兩天派艦船侵闖黃岩島管轄海域，「在南海多點生事、蓄意挑釁，嚴重侵犯中方主權和海洋權益，嚴重破壞南海和平穩定」。

姜略最後指出，「正告菲方立即停止侵權挑釁行徑，否則由此產生的一切後果由菲方承擔」。大陸海警「將持續依法在中國管轄海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

這兩日黃岩島爭端持續，根據央視新聞公布的畫面，大陸海警在昨（23）日就已經向菲律賓船隻噴射「警示性水炮」。

大陸與菲律賓外長22日在馬尼拉會晤時，雙方都抗議對方在仁愛礁的舉動，但菲方指出，雙方都同意推進「南海行為準則」今年完成談判。